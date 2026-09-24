Ο Τραμπ τρόμαξε από τα ίδια του τα βομβαρδιστικά ενώ ήθελε να εντυπωσιάσει τον Σι – Ανέκφραστος ο Κινέζος πρόεδρος

Η επίδειξη ισχύος με δύο βομβαρδιστικά B-1 πάνω από τη βάση Άντριους στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε viral στιγμιότυπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδιάστηκε και τρόμαξε από τον εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ δεν άλλαξε έκφραση. Παρέμεινε ατάραχος και αδιάφορος.

Μία στιγμή λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να επισκιάσει την πολυτελή τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.09.2026).

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Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, με κόκκινο χαλί και άγημα να έχουν παραταχθεί για την τελετή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Ο Τραμπ στεκόταν δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο στην αεροπορική βάση Άντριους, όταν δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 πέρασαν πάνω από τους δύο ηγέτες προκαλώντας έναν πολύ δυνατό θόρυβο.

Η αντίδραση του Τραμπ καταγράφηκε από τις κάμερες: ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε έναν έντονο μορφασμό και φάνηκε να τινάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών. Ο Σι Τζινπίνγκ, αντίθετα, παρέμεινε ατάραχος και ανέκφραστος, χωρίς να δείξει κάποια αντίστοιχη αντίδραση.