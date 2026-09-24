Ο Τραμπ τρόμαξε από τα ίδια του τα βομβαρδιστικά ενώ ήθελε να εντυπωσιάσει τον Σι – Ανέκφραστος ο Κινέζος πρόεδρος

Η επίδειξη ισχύος με δύο βομβαρδιστικά B-1 πάνω από τη βάση Άντριους στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε viral στιγμιότυπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδιάστηκε και τρόμαξε από τον εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ δεν άλλαξε έκφραση. Παρέμεινε ατάραχος και αδιάφορος.
Μία στιγμή λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να επισκιάσει την πολυτελή τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.09.2026).
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Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, με κόκκινο χαλί και άγημα να έχουν παραταχθεί για την τελετή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.
Ο Τραμπ στεκόταν δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο στην αεροπορική βάση Άντριους, όταν δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 πέρασαν πάνω από τους δύο ηγέτες προκαλώντας έναν πολύ δυνατό θόρυβο.
Η αντίδραση του Τραμπ καταγράφηκε από τις κάμερες: ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε έναν έντονο μορφασμό και φάνηκε να τινάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών. Ο Σι Τζινπίνγκ, αντίθετα, παρέμεινε ατάραχος και ανέκφραστος, χωρίς να δείξει κάποια αντίστοιχη αντίδραση.
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Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με τα σχόλια να εστιάζουν στην απόλυτη αντίθεση ανάμεσα στις εκφράσεις των δύο ηγετών.
😅 Trump wanted to impress Xi Jinping with a B-1 Lancer flyover— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026
Xi didn’t even flinch… unlike Trump himself. pic.twitter.com/09DT4FkGTh
Η επίδειξη ισχύος που γύρισε μπούμερανγκ
Το ενδιαφέρον είναι ότι η πτήση των βομβαρδιστικών δεν ήταν απροειδοποίητη αλλά αποτελούσε μέρος της οργανωμένης τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου, η οποία περιλάμβανε κόκκινο χαλί μήκους περίπου 30 μέτρων, άγημα 21 ατόμων, στρατιωτική μπάντα, αμερικανικές και κινεζικές σημαίες και, φυσικά, την πτήση των δύο B-1.
Donald Trump welcomed President Xi Jinping and his wife at Joint Base Andrews as the Chinese leader landed for a state visit.— Bloomberg (@business) September 23, 2026
Trump shook hands with the couple, becoming the first US president in around six decades to receive a foreign counterpart at that airport.… pic.twitter.com/WPGgKwczFn
Ο Τραμπ επέλεξε μάλιστα να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι στην αεροπορική βάση, μια κίνηση που δεν είναι συνηθισμένη για Αμερικανό πρόεδρο. Η επίσημη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και σπάνιων γαιών.
Και μέσα σε αυτό το σκηνικό υψηλού συμβολισμού, μια γκριμάτσα ήταν αρκετή για να αλλάξει το επίκεντρο της συζήτησης.
«Πώς μπορείς να φοβάσαι από τη δική σου αεροπορική επίδειξη;» ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ένα από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα social media.
Δίπλα στον Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ έμεινε ακίνητος καθώς τα B-1 περνούσαν πάνω από την πίστα.
Και το παλτό έγινε θέμα
Σαν να μην έφτανε το viral στιγμιότυπο, την προσοχή τράβηξε και η εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Σι φορώντας βαρύ παλτό και γάντια, παρότι η θερμοκρασία στην περιοχή ήταν περίπου 17-18 βαθμοί Κελσίου. Ο Σι, η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν και η Μελάνια Τραμπ δεν ήταν ντυμένοι τόσο βαριά.