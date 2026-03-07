Κόσμος

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή

Στο πλευρό του ήταν η Μελάνια Τραμπ - Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ
REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε το Σάββατο (7/3/265) σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

U.S. President Donald Trump, U.S. first lady Melania Trump, U.S. Vice President JD Vance, White House Chief of Staff Susie Wiles, U.S. Attorney General Pam Bondi, and U.S. Special Envoy Steve Witkoff look on as members of the military carry a tansfer case during a dignified transfer of the remains of six U.S. Army service members of the 103rd Sustainment Command, who were killed in Kuwait, Major Jeffrey O'Brien, Capitain Cody Khork, Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan, Sergeant 1st Class Nicole Amor, Sergeant 1st Class Noah Tietjens and Sergeant Declan Coady, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, U.S., March 7, 2026. REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque
REUTERS
REUTERS / Nathan Howard

 

Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.

