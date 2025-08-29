Ο Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο περικοπές 4,9 δισεκ. δολαρίων από τον προϋπολογισμό – Κίνδυνος για «shutdown» της κυβέρνησης

Ένα νέο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς το αμερικανικό Κογκρέσο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και παράλληλα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να προκληθεί «παράλυση» στην λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει επιπλέον περικοπές ύψους 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προγράμματα χρηματοδότησης για διεθνή βοήθεια, όπως έγινε σήμερα (29.08.2025) γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

Οι περικοπές «αφορούν προγράμματα του υπουργείου Εξωτερικών, όπως και την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ανάπτυξη και προγράμματα διεθνούς βοήθειας», διευκρινίζει η επιστολή που εστάλη στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ «θα βάζει πάντα την Αμερική Πρώτη», έγραψε το γραφείο στο Χ.

Last night, President Trump CANCELLED $4.9 billion in America Last foreign aid using a pocket rescission.@POTUS will always put AMERICA FIRST! pic.twitter.com/1DvXYGdy3B
August 29, 2025

Οι Δημοκρατικοί είχαν προσφάτως ανακοινώσει ότι κάθε πρόθεση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου να αναιρέσει κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο θα κατέστρεφε κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης με εκείνους, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της δημοσιονομικής παράλυσης, του γνωστού «shutdown» μετά την 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, που αποκάλυψε χθες (28.08.2025) το βράδυ αυτές τις πληροφορίες, η μεγάλη πλειονότητα των περικοπών, 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αφορά κονδύλια προς την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναστείλει χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για τη διεθνή βοήθεια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και διέλυσε επισήμως την USAID, που έχει σήμερα απορροφηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.