Ο Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο περικοπές 4,9 δισεκ. δολαρίων από τον προϋπολογισμό – Κίνδυνος για «shutdown» της κυβέρνησης

«Ο πρόεδρος Τραμπ «θα βάζει πάντα την Αμερική Πρώτη», ανέφερε το γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ένα νέο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς το αμερικανικό Κογκρέσο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και παράλληλα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να προκληθεί «παράλυση» στην λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει επιπλέον περικοπές ύψους 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προγράμματα χρηματοδότησης για διεθνή βοήθεια, όπως έγινε σήμερα (29.08.2025) γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

Οι περικοπές «αφορούν προγράμματα του υπουργείου Εξωτερικών, όπως και την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ανάπτυξη και προγράμματα διεθνούς βοήθειας», διευκρινίζει η επιστολή που εστάλη στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Οι Δημοκρατικοί είχαν προσφάτως ανακοινώσει ότι κάθε πρόθεση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου να αναιρέσει κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο θα κατέστρεφε κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης με εκείνους, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της δημοσιονομικής παράλυσης, του γνωστού «shutdown» μετά την 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, που αποκάλυψε χθες (28.08.2025) το βράδυ αυτές τις πληροφορίες, η μεγάλη πλειονότητα των περικοπών, 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αφορά κονδύλια προς την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναστείλει χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για τη διεθνή βοήθεια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και διέλυσε επισήμως την USAID, που έχει σήμερα απορροφηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

