«Ο Τσακ Νόρις δεν μπήκε στο Σώμα Πεζοναυτών, το Σώμα Πεζοναυτών έκανε αίτηση σε αυτόν» – Η ανάρτηση των αμερικανών κομάντος

Παγκόσμια θλίψη έφερε η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός θρυλικού ηθοποιού που είχε ταυτιστεί με την σκληράδα και τον ηρωισμό.

Πολλοί έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τον θάνατο του Τσακ Νόρις που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής, 20.03.2026, μεταξύ των οποίων και οι αμερικανοί πεζοναύτες που με μία συγκινητική ανάρτηση, είπαν το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό.

«Ο Τσακ Νόρις δεν μπήκε στο Σώμα Πεζοναυτών… το Σώμα Πεζοναυτών έκανε αίτηση σε αυτόν.

Οι δρόμοι του Παραδείσου φυλάσσονταν πάντα από Πεζοναύτες. Σήμερα, ο Τσακ Νόρις παρουσιάστηκε για υπηρεσία.

Θρηνούμε για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, βετεράνου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος έγινε και επίτιμος Πεζοναύτης το 2007, όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ.

Ο Τσακ Νόρις είναι ένας από τους λίγο παραπάνω από 100 ανθρώπους που έχουν λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Πεζοναύτη σε ολόκληρη την 250χρονη ιστορία του Σώματος.

Κάποιες αποστολές χρειάζονται ένα τάγμα, αλλά αυτή χρειάζεται μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη», αναφέρουν στην ανάρτηση.

Chuck Norris didn’t join the Marine Corps…the Marine Corps applied to him.



Heaven’s streets have always been guarded by Marines. Today, Chuck Norris reported for duty.



We mourn the passing of Chuck Norris, a @usairforce veteran, who also became an honorary Marine in 2007… pic.twitter.com/fytKZxPHcK — U.S. Marines (@USMC) March 20, 2026

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε και στον θάνατο του Τσακ Νόρις: «Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος, δεν θα ήθελες να τα βάλεις μαζί του. Ήταν μεγάλος υποστηρικτής», είπε.

BREAKING: President Trump just paid heartfelt tribute to the legend Chuck Norris after his passing.



“He was a GREAT guy. Wow. A really good, tough cookie, you didn’t wanna fight him! He was a GREAT supporter.”



RIP Chuck Norris. pic.twitter.com/vsSk8Bn6j6 — The Real Axel Vasa (@Axlvasa) March 20, 2026

Ο Τσακ Νόρις, κατά κόσμον Κάρλος Ρέι Νόρις, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 και υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου δράσης και των πολεμικών τεχνών.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, όπου απέκτησε και το προσωνύμιο «Τσακ», στράφηκε στις πολεμικές τέχνες. Ξεκινώντας ως ερασιτέχνης, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους κορυφαίους καρατέκα παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή καράτε μεσαίων βαρών για έξι συνεχόμενα χρόνια, από το 1968 έως το 1974. Παράλληλα, ίδρυσε το δικό του σύστημα πολεμικών τεχνών, το Chun Kuk Do, αφήνοντας το αποτύπωμά του και ως δάσκαλος.

Η μετάβασή του στην υποκριτική ήρθε φυσικά, με τον ίδιο να γίνεται γρήγορα συνώνυμο των ταινιών δράσης. Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Η δημόσια εικόνα του «σκληρού» και ανίκητου άνδρα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τη δεκαετία του 2000, μέσα από το διαδικτυακό φαινόμενο «Chuck Norris facts», όπου χρήστες από όλο τον κόσμο του απέδιδαν χιουμοριστικά υπερφυσικές ικανότητες, μετατρέποντάς τον σε ποπ σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.