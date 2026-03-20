Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο ηθοποιός, Τσακ Νόρις. O σταρ των πολεμικών τεχνών που άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες δράσης, είχε εισαχθεί χθες (19.03.2026) σε νοσοκομείο της Χαβάης.

Η είδηση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας του Τσακ Νόρις στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό.

Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις, όπως είχε αποκαλύψει το TMZ την Πέμπτη 19 Μαρτίου, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης εξαιτίας έκτακτου περιστατικού. Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 42 ώρες.

Ο Τσακ Νόρις, κατά κόσμον Κάρλος Ρέι Νόρις, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 και υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου δράσης και των πολεμικών τεχνών.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, όπου απέκτησε και το προσωνύμιο «Τσακ», στράφηκε στις πολεμικές τέχνες. Ξεκινώντας ως ερασιτέχνης, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους κορυφαίους καρατέκα παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή καράτε μεσαίων βαρών για έξι συνεχόμενα χρόνια, από το 1968 έως το 1974. Παράλληλα, ίδρυσε το δικό του σύστημα πολεμικών τεχνών, το Chun Kuk Do, αφήνοντας το αποτύπωμά του και ως δάσκαλος.

Η μετάβασή του στην υποκριτική ήρθε φυσικά, με τον ίδιο να γίνεται γρήγορα συνώνυμο των ταινιών δράσης. Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Η δημόσια εικόνα του «σκληρού» και ανίκητου άνδρα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τη δεκαετία του 2000, μέσα από το διαδικτυακό φαινόμενο «Chuck Norris facts», όπου χρήστες από όλο τον κόσμο του απέδιδαν χιουμοριστικά υπερφυσικές ικανότητες, μετατρέποντάς τον σε ποπ σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.