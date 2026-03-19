Ο Τσακ Νόρις εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Στο νοσοκομείο της Χαβάης μεταφέρθηκε εκτάκτως ο ηθοποιός, Τσακ Νόρις, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το TMZ, εξαιτίας ενός εκτάκτου περιστατικού.

Πηγές με άμεση γνώση του θέματος αναφέρουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε κάποιο ιατρικό επείγον περιστατικό στο νησί Καουάι, το οποίο οδήγησε τον Τσακ Νόρις στο νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα τη φύση του περιστατικού, ωστόσο, πληροφορίες λένε ότι ο Νόρις είναι σε καλή διάθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ό,τι και αν συνέβη, πρέπει να έγινε πολύ γρήγορα, καθώς το TMZ λέει ότι την Τετάρτη προπονούταν στο νησί.

Ο 86χρονος μόλις γιόρτασε τα γενέθλιά του νωρίτερα αυτό το μήνα και σηματοδότησε την περίσταση δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media που τον έδειχνε να προπονείται με έναν γυμναστή.