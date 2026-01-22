Κόσμος

Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε το «master plan» 25 δισ. δολαρίων για τη Γάζα: Ουρανοξύστες και πόλη σαν Ντουμπάι

Ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις με κατοικίες, τουριστικές ζώνες και data centers - Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο γαμπρός του Τραμπ - «Υπάρχει ένα master plan, θα το εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή»
Ο Κούσνερ παρουσίασε τη «Νέα Γάζα»
Ο Κούσνερ παρουσίασε τη «Νέα Γάζα» REUTERS / Denis Balibouse

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ήταν ομιλητής στο Νταβός και έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με το σχέδιο ανοικοδόμησης στην περιοχή. 

Ο Κούσνερ παρουσίασε ένα «master plan» για το μέλλον της Γάζας, συνοδευόμενο από έναν χάρτη που εμφανίζεται κατά την ομιλία του. Το σχέδιο εκτείνεται σε τέσσερις φάσεις και ξεκινά από τη Ράφα, περνά από τη Χαν Γιούνις και καταλήγει στην Πόλη της Γάζας.

master plan

«Μας ρωτούν ποιο είναι το plan B», λέει ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε plan B. Έχουμε σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Όλοι δεσμευόμαστε να τη κάνουμε να δουλέψει».

new gaza new rafah

Συνεχίζει: «Υπάρχει ένα master plan. Θα το εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Χτίζονται πόλεις όπως αυτή με δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους σε, τρία χρόνια. Και πράγματα σαν κι αυτά είναι πολύ εφικτά αν τα υλοποιήσουμε».

Το χρονοδιάγραμμα για τη Γάζα:

Φάση 1: Επικεντρώνεται στις περιοχές Ράφα και Χαν Γιουνίς.

Φάση 2: Περιλαμβάνει την επέκταση του Χαν Γιουνίς.

Φάση 3: Στοχεύει στην ανάπτυξη των κεντρικών προσφυγικών καταυλισμών.

Φάση 4: Εστιάζει στην ανοικοδόμηση της πόλης της Γάζας.

Ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής προορίζεται για τουρισμό, με σχέδια για την κατασκευή 180 πύργων. Το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας έχει προγραμματιστεί για κατοικίες και βιομηχανικές ζώνες που καλύπτουν περισσότερα από 25 τετραγωνικά χλμ, με στόχο την εγκατάσταση data centers και προηγμένων βιομηχανικών μονάδων.

Η πρόταση υποδομών περιλαμβάνει νέο λιμάνι και αεροδρόμιο, τριμερές πέρασμα στη Ράφα, σιδηροδρομική γραμμή εμπορευμάτων με logistics corridor, καθώς και δίκτυο περιφερειακών και κύριων δρόμων για τη σύνδεση των αστικών κέντρων της Γάζας.

Το όλο πρότζεκτ ανέρχεται σε πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών. Για τη στήριξη της νέας οικονομίας, έχουν προβλεφθεί 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης. Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων από 500.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της κατασκευής, της γεωργίας, της βιομηχανίας και του ψηφιακού τομέα.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί ταμείο επενδύσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εμπορικές ζώνες, επιχειρηματικά κέντρα και μικρές επιχορηγήσεις, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί “σε συντονισμό” με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός» δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

