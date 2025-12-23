Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

O Τζέι Ντι Βανς έγινε ΟΥΚάς και προπονήθηκε με τους Navy SEALs: «Νιώθω σαν να με πάτησε φορτηγό»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, βαδίζει στα χνάρια του υπουργού Πολέμου (πλέον) Πιτ Χέγκσεθ που συνηθίζει να προπονείται με στρατιωτικούς
Ο Τζέι ντι Βανς
Ο Τζέι ντι Βανς στην προπόνηση με τους πεζοναύτες / X

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα 22.12.2025 σε μια απαιτητική προπόνηση διάρκειας 90 λεπτών στην παραλία μαζί με μέλη των Navy SEALs, η οποία περιλάμβανε τρέξιμο, αναρρίχηση σε σχοινιά και μεταφορά κορμών. Ο ίδιος δήλωσε ότι μετά την προπόνηση με τους πεζοναύτες ένιωθε σαν να «τον είχε χτυπήσει φορτηγό».

Ο Τζέι Ντι Βανς, βετεράνος πεζοναύτης παραδέχθηκε ότι οι SEALs ήταν επιεικείς μαζί του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Ναυτική Αμφίβια Βάση Κορονάντο στην Καλιφόρνια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μόλις τελείωσα 90 λεπτά φυσικής εκπαίδευσης με τους Navy SEALs», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X. «Μου φέρθηκαν ήπια και παρ’ όλα αυτά νιώθω σαν να με χτύπησε φορτηγό. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους πολεμιστές μας που μας κρατούν ασφαλείς και διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο».

Για λόγους ασφαλείας, τα πρόσωπα πολλών SEALs που προπονήθηκαν μαζί με τον Βανς είχαν καλυφθεί στις εικόνες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ «Make America Healthy Again».

Οι Navy SEALs αποτελούν τις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού Ναυτικού. Στο Κορονάντο πραγματοποιείται και η διαβόητα σκληρή εκπαίδευση BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL), γνωστή για την «διαβολοβδομάδα», την οποία καταφέρνει να ολοκληρώσει με επιτυχία μόλις το 20% περίπου των υποψηφίων.

Ο Τζέι Ντι Βανς υπηρέτησε στους Πεζοναύτες από το 2003 έως το 2007 και συμμετείχε σε αποστολή στο Ιράκ το 2005. Ο ίδιος έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η θητεία του στο Σώμα των Πεζοναυτών διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ με προτεραιότητα το «Πρώτα η Αμερική».

 

Στα βήματα του Χέγκσεθ ο Βανς

Η επιλογή του Βανς να προπονηθεί στρατιωτικά, θυμίζει κινήσεις του υπουργού Πολέμου (πλέον) Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος κατά διαστήματα δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από προπονήσεις του με στρατιώτες. Ο Χέγκσεθ υπέγραψε τον Αύγουστο πολιτική που περιορίζει τα μούσια για τους περισσότερους στρατιωτικούς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «τέλος στις γενειάδες», ενώ έχει καλέσει όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι «σε φόρμα και όχι υπέρβαρα».

Ο αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει επαινέσει τον Χέγκσεθ για την προσπάθειά του να επιβάλει «πολύ υψηλά πρότυπα», ήταν ο μόνος που εμφανίστηκε με γενειάδα στις φωτογραφίες της προπόνησης. «Όταν ήμουν νέος Πεζοναύτης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχα γενειάδα. Τώρα είμαι αντιπρόεδρος, οπότε κάνω ό,τι θέλω», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο σχετικά με την πολιτική αυτή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
249
180
147
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Daily Mail: Ο serial killer Zodiac και ο δολοφόνος της Black Dahlia είναι το ίδιο άτομο – Το μακάβριο σκίτσο που μοιάζει με ομολογία
Η Daily Mail επικαλείται τα στοιχεία ενός ερευνητή που αποκωδικοποίησε το σκίτσο που έκανε ο βασικός ύποπτος στο νεκροκρέβατό του - Είχε σχέσεις με την ηθοποιό πριν δολοφονηθεί και ακρωτηριαστεί
Black Dahlia
Τραμπ: «Τρομερό ότι δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες του Κλίντον από τον φάκελο του Επστάιν – Πάντα τα πηγαίναμε καλά, τον σέβομαι»
Ο Μπιλ Κλίντον κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης για «επιλεκτικές διαρροές» από τον φάκελο που αφήνουν υπονοούμενα χωρίς αποδείξεις
Μπιλ Κλίντον και Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo