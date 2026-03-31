Ο Τζέι Ντι Βανς εκδίδει βιβλίο για την πίστη και τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό – Σενάρια για προεδρική υποψηφιότητα το 2028

Το «Communion: Finding My Way Back to Faith» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο, στο οποίο εξερευνά τη θρησκευτική του πίστη και τη μεταστροφή του στον καθολικισμό ως ενήλικας.

Το βιβλίο του Τζέι Ντι Βανς με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος HarperCollins. Η ίδια εταιρεία είχε εκδώσει και το best seller Hillbilly Elegy το 2016.

«Η ιστορία του πώς ξαναβρήκα την πίστη μου συνέβη, φυσικά, επειδή την είχα χάσει πρώτα», ανέφερε ο 41χρονος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε δήλωσή του.

«Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που πλανάται πάνω από αυτό το βιβλίο – και στο μυαλό μου – είναι γιατί απομακρύνθηκα εξαρχής από τον δρόμο. Γιατί η χριστιανική πίστη των νεανικών μου χρόνων δεν κατάφερε να ριζώσει», σημείωσε.

Η ανακοίνωση της έκδοσης ενδέχεται να αναζωπυρώσει τα σενάρια ότι ο Βανς θα διεκδικήσει την προεδρία το 2028 – κάτι που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποφάσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Δεν είναι ασυνήθιστο για υποψήφιους προέδρους να εκδίδουν βιβλία πριν ξεκινήσουν την εκστρατεία τους, αποκτώντας έτσι προβολή και διαμορφώνοντας το πολιτικό τους αφήγημα.

Το βιβλίο των 304 σελίδων γράφτηκε από τον ίδιο τον Βανς, ο οποίος εργάζεται πάνω σε αυτό από το 2019, και θα περιλαμβάνει και αναφορές στην πολιτική του πορεία. Αν και αρκετοί αντιπρόεδροι – από τον Γουόλτερ Μοντέιλ έως τον Μάικ Πενς – έχουν εκδώσει βιβλία, ο Βανς είναι από τους λίγους που το κάνουν ενώ βρίσκονται εν ενεργεία στο αξίωμα.

Ο ίδιος έχει περιγράψει την προσωπική του διαδρομή από τον χριστιανισμό στον αθεϊσμό και τελικά στον καθολικισμό, στον οποίο προσχώρησε το 2019, αποδίδοντας στη νέα του πίστη ένα βαθύτερο αίσθημα σκοπού – κάτι που, όπως λέει, δεν βρήκε ούτε στις σπουδές του στο Yale University ούτε στην καριέρα του στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Το Hillbilly Elegy, το οποίο αφηγείται τα παιδικά του χρόνια στην επαρχία, γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση μετά τη νίκη του Τραμπ το 2016. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2020 από τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ.

Αν και αρχικά υπήρξε επικριτής του Τραμπ, ο Βανς εξελίχθηκε σε στενό του σύμμαχο. Εκλέχθηκε γερουσιαστής από το Οχάιο το 2022 και δύο χρόνια αργότερα επιλέχθηκε από τον Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρός του, κι έγινε ένας από τους νεότερους αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ μετά τον Ρίτσαρντ Νίξον τη δεκαετία του 1950.

Η ανακοίνωση για το βιβλίο ήρθε λίγο μετά την είδηση ότι η σύζυγός του, Ούσα Βανς, ξεκίνησε ένα νέο podcast με τίτλο «Storytime with the Second Lady», με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά.

Το ζευγάρι έχει τρία μικρά παιδιά, ενώ η Ούσα Βανς είναι έγκυος στο τέταρτο, ένα αγόρι που αναμένεται να γεννηθεί στα τέλη Ιουλίου.

