Ότι ο Τζιμ Κάρεϊ δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι γνωστό. Φανταστείτε τώρα με την πανδημία, που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοιτά απλά ανθρώπους να πεθαίνουν αλλά το μόνο που τον νοιάζει είναι να «ανοίξει» ξανά η οικονομία.

Ο Τζιμ Κάρεϊ, καιρό τώρα, δείχνει ακόμη ένα ταλέντο του: το σκίτσο. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ανεβάζει τα σκίτσα του, που είναι έντονα πολιτικοποιημένα. Και στην πλειοψηφία τους κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το τελευταίο δεν βάζει στο στόχαστρο του γνωστού ηθοποιού μόνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον. Άλλον έναν ηγέτη που καθυστέρησε να πάρει μέτρα κατά του κορονοϊού και βλέπει καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες του να χάνονται.

Για να «καρφώνσε» τα… φιλαράκια Τραμπ και Τζόνσον, ο Τζιμ Κάρεϊ στράφηκε στον… Στάνλεϊ Κιούμπρικ και στα θρυλικά δίδυμα κοριτσάκια από τη «Λάμψη». Μόνο που ο Κάρεϊ δεν τους ζωγραφίζει απλά ως δίδυμους, αλλά ως σιαμαίους, κολλημένους στο κεφάλι. Μάλλον όχι τυχαίο

Με το σώμα τους να είναι αυτό των κοριτσιών από τη «Λάμψη» και τα κεφάλια τους τα… κεφάλια τους, Τραμπ και Τζόνσον εμφανίζονται (όπως και στην ταινία) στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου και πίσω τους είναι γραμμένη με αίμα η φράση «έλα να παίξεις μαζί μας» (σ.σ. την έλεγαν τα δίδυμα στον γιο του Τζακ Νίκολσον στη ταινία).

Θυμηθείτε ένα απόσπασμα από την ταινία

«90.000 νεκροί στις ΗΠΑ (σ.σ. το tweet ανέβηκε χθες πριν ξεπεράσουν τον αριθμό αυτό οι θάνατοι στις ΗΠΑ), πάνω από 40.000 στη Βρετανία. Οι μεγαλύτεροι απολογισμοί θανάτων από κορονοϊό στον κόσμο. Οι μισοί από τους θανάτους αυτούς, αποτρέψιμοι» έγραψε ο Τζιμ Κάρεϊ, συνοδεύοντας το σκίτσο του. Και προσθέτει τρεις φορές τη λέξη REDRUM! Τι είναι αυτό θα αναρωτηθείτε. Η λέξη murder (φόνος) γραμμένη ανάποδα.

90,0000 in the US, over 40,000 in the UK. Highest death tolls in the covid world. Half of those deaths…preventable. REDRUM! REDRUM!! REDRUM!!! pic.twitter.com/swu7FYtdpQ — Jim Carrey (@JimCarrey) May 17, 2020

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό σκίτσο του Τζιμ Κάρεϊ που βάζει στο στόχαστρό του τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα από τα πολλά. Από τα πάρα πολλά.

Το προηγούμενο (χρονικά) ήταν ένα με τον Τραμπ να οδηγεί ένα λεωφορείο με επιβάτες… μικρούς κορονοϊούς και γελώντας να κατευθύνεται σε μια οικογένεια που περνά το δρόμο. Μια οικογένεια που φορά μάσκες με το λογότυπο του Fox News αλλά στο πρόσωπο και ο άνδρας ένα μπλουζάκι που γράφει «προτιμώ να είμαι Ρώσος παρά Δημοκρατικός». Στο πεζοδρόμιο, ένας νεαρός άνδρας που φορά… κανονική μάσκα, βλέπει τα πάντα και απορεί: «Όταν οι ΗΠΑ χρειάστηκαν χρειάστηκε μάσκες, το Fox News τους έδωσε καλύμματα για τα μάτια».

Λεπτομέρεια που κάνε τη διαφορά: στο καρότσι του μωρού της οικογέναιας, υπάρχει μια ταμπέλα με τη λέξη doomed που σημαίνει καταδικασμένος.

Δείτε κι άλλα σκίτσα του Τζιμ Κάρεϊ κατά του Ντόναλντ Τραμπ



Trump’s next medical breakthrough: “Want COVID out? SHOUT IT OUT!” pic.twitter.com/GQPpl5qpmS — Jim Carrey (@JimCarrey) April 29, 2020

Trump is willing to risk countless lives to save his economic record. He has fully become the mayor from Jaws. pic.twitter.com/ZggJClEaXG — Jim Carrey (@JimCarrey) March 27, 2020

As cases of COVID-19 double every three days in NYC, the President reassures Wall Street that he can handle the important tissues. pic.twitter.com/DZcULploo1 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 24, 2020

Γιατί ο Τζιμ Κάρεϊ τα έβαλε και με το Fox News

Το δίκτυο έχει επικριθεί έντονα για τον τρόπο κάλυψης της πανδημίας. Τον περασμένο μήνα, κατά του Fox News κατατέθηκε μήνυση στην Ουάσινγκτον από ομάδα που ζητούσε την έκδοση διαταγής για να σταματήσει το δίκτυο να «δημοσιεύσει περαιτέρω ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο». Ομάδα 74 καθηγητών δημοσιογραφίας υπέγραψε επίσης μια επιστολή, στην οποία χαρακτηρίζεται η κάλυψη του κορονοϊού από το Fox News ως «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».