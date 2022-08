Δόξα και… τιμή σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την επικύρωση από τις ΗΠΑ της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO. Η διεύρυνση της Συμμαχίας αποφασίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Φινλανδία και Σουηδία θα είναι «ισχυροί, αξιόπιστοι σύμμαχοι με μεγάλες δυνατότητες» στο ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στον Λευκό Οίκο.

Διατάσσοντας την εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «έκανε κομμάτια την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη», είπε στην τελετή ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ο Πούτιν νόμιζε ότι μπορούσε να μας διχάσει (…). Αντίθετα, παίρνει αυτό ακριβώς που δεν ήθελε».

Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε την περασμένη Τετάρτη με μεγάλη πλειοψηφία (95 ψήφοι υπέρ, απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων, 67 ψήφοι) τα πρωτόκολλα ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Απαιτείται να εγκριθούν από όλα τα κράτη-μέλη ώστε οι δύο χώρες να ενταχθούν.

Ο Τζο Μπάιντεν εξαρχής χαρακτήριζε την αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων, που χειρίστηκε με τον… δικό του τρόπο ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ, προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του. Το NATO αποτελεί μέρος των «θεμελίων της ασφάλειας των ΗΠΑ», θύμισε χθες.

Εξήρε ταυτόχρονα το ότι οι δύο χώρες έχουν «ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς» και ένοπλες δυνάμεις που θα ενισχύσουν το ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά χθες (09.08.2022) με τον Φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστε και με τη Σουηδή πρωθυπουργό Εύα Μαγκνταλένα Άντερσον και τους συνεχάρη για το «ένα βήμα ακόμη» στη διαδικασία εισδοχής τους.

Earlier, I spoke with President Niinistö and Prime Minister Andersson to offer my congratulations and the United States' support as their countries move one step closer to joining the strongest alliance in the world: NATO. pic.twitter.com/BUjp02rRyH