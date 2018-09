Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος «αποκαλύπτεται» στον… Τζορτζ Στεφανόπουλο – video

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος και η σύζυγός του Σιμόνα Μαντζιάντε Παπαδόπουλος αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια. Και επέλεξαν την εκπομπή This Week του ABC, την οποία παρουσιάζει ο (επίσης ελληνοαμερικάνος) Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Ο Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι στις 31 Μαρτίου του 2016, σε σύσκεψη ενώπιον του Τραμπ, είχε προτείνει να γίνει συνάντηση του τότε υποψηφίου προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τόσο ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο Τζεφ Σέσιονς (τότε γερουσιαστής και τώρα υπουργός Δικαιοσύνης) είχαν δεχτεί. Ο Τραμπ με ένα νεύμα, ο Σέσιονς λέγοντας πως ήταν πολύ καλή ιδέα.

Όταν ο Στεφανόπουλος τον ρώτησε για το γεγονός πως στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο ο Σέσιονς τον είχε διαψεύσει, ο Παπαδόπουλος επέμεινε στη δική του εκδοχή των γεγονότων. «Αυτό που θυμάμαι εγώ διαφέρει», είπε. Υποστήριξε πως ο Τραμπ ήταν μεν ανοιχτός στην ιδέα να συναντήσει τον Πούτιν αλλά δεν είχε πειστεί. Αντίθετα από τον Σέσιονς που «όπως θυμάμαι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος».

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος μίλησε και για τον μυστηριώδη Βρετανό καθηγητή, Τζοζεφ Μιφσάντ, από τον οποίο γνώρισε τη γυναίκα του και ο οποίος τον είχε πλησιάσει για να του πει ότι είχε επαφές με τη Ρωσία, πως οι Ρώσοι είχαν στα χέρια τους κλεμμένα e-mails της Χίλαρι Κλίντον και θα μπορούσε να κανονίσει μια συνάντηση Πούτιν – Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι δεν ήξερε αν έπρεπε να τον εμπιστευτεί αλλά είχε μεταφέρει στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ τα όσα είχε υποστηρίξει ο Μιφσάντ. Και πως όλοι γνώριζαν τις κινήσεις και τις επαφές του.

Ακόμη ένα μυστήριο της υπόθεσης είναι η τύχη του Μιφσάντ. Την περασμένη Παρασκευή, η εθνική επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος υπέβαλε μήνυση στη Ρωσία, στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ και στα Wikileaks για παρέμβαση στις εκλογές του 2016. Και σε αυτή τη μήνυση άφησαν να εννοηθεί ότι ο μυστηριώδης Βρετανός καθηγητής, που έχει εξαφανιστεί, ίσως να είναι νεκρός.

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για την τύχη του Μιφσάντ και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι όντως νεκρός. «Γνωρίζετε τίποτα γι’ αυτό; Όπως γνωρίζετε ο ίδιος αγνοείται και είναι αυτό πιθανό;», ρώτησε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον Παπαδόπουλο και τη σύζυγό του. «Είναι πιθανό, ναι» απάντησε η Σιμόνα Μαντζιάντε Παπαδόπουλος. «Δεν έχω ιδέα Τζορτζ. Αλλά είναι πιθανό«, ήταν η απάντηση του πρώην συμβούλου σε θέματα εθνικής ασφάλειας στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Η Σιμόνα Μαντζιάντε Παπαδόπουλος παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο ABC ότι η ομάδα του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ είχε υποπτευθεί πως η ίδια είναι κατάσκοπος της Ρωσίας. Όπως είπε το διεθνές πολιτικό υπόβαθρο που είχε η ίδια αποτέλεσε σημείο «ουσιαστικού ενδιαφέροντος» για τους ανακριτές.

«Ερωτηθήκατε σχετικά από την ομάδα του Ρόμπερτ Μάλερ και από την αρχή υποπτεύθηκαν ότι ίσως ήσασταν πράκτορας των Ρώσων. Από που προέκυψε αυτό;», τη ρώτησε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος. Η Μαντζιάντε Παπαδόπουλος απάντησε: «Προέρχομαι η ίδια από ένα πολιτικό υπόβαθρο. Εργάστηκα ως διπλωμάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αρκετά χρόνια κι αυτό μπορούσε να είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος, καθώς αρκετοί αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλυμμένοι πράκτορες για κατασκοπευτική δράση«.

Πρόσθεσε ότι κατανοεί την ανησυχία για τον ρόλο της και για το πως συνδέεται με τον σύζυγό της, αλλά αρνήθηκε ότι έχει κάποιες σχέσεις με την Ρωσία. «Φυσικά, η διασύνδεση αυτή θα μπορούσε να είναι ύποπτη. Πάντοτε δήλωνα ότι σέβομαι το ενδιαφέρον του Μάλερ για το προφίλ μου, επειδή είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό το γεγονός ότι παντρεύτηκα τον Τζορτζ Παπαδόπουλος εν μέσω αυτής της καταιγίδας», τόνισε.

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος αποκάλυψε δε ότι ακόμη και η οικογένειά του είχε υποψίες για την ρομαντική σχέση που είχε και υποπτευόταν την σύζυγό του, για κατάσκοπο της Ρωσίας. «Νομίζω ο καθένας ήταν λίγο παρανοϊκός στην διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Και ναι, όπως ξέρετε, νομίζω ότι σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να είναι πράκτορας των Ρώσων. Φυσικά, ποτέ δεν πίστεψα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι η κάθε όμορφη ξανθιά γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πράκτορας των Ρώσων. Ξέρετε, υπάρχουν κι αρκετές ξανθές γυναίκες από την Ιταλία«.

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ημερών την περασμένη Παρασκευή. Για ένα χρόνο θα είναι ελεύθερος υπό την εποπτεία των αρχών. Παράλληλα, θα εκτίσει ποινή 200 ωρών κοινωνικού έργου, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 9.500 δολαρίων. Ο ίδιος, είχε παραδεχτεί την ενοχή τον περασμένο Οκτώβριο για ψευδορκία σε πράκτορες του FBI μετά τις σχέσεις που είχε με έναν Ρώσο, αλλά και τον καθηγητή Μιφσκάτ.

Μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του από τον δικαστή, ο Παπαδόπουλος έφυγε από τα έδρανα του κατηγορούμενου για να αγκαλιάσει την σύζυγό του.

Beautiful portrait of this moment. Happy about the fair decision of judge Moss. A man of honour. pic.twitter.com/7Ckx5qvQJC

— Simona Mangiante Papadopoulos (@simonamangiante) September 8, 2018