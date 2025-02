Ο «βαρόνος» ναρκωτικών Τζέιμι «Άιςμαν» Στίβενσον είδε την 20ετή ποινή φυλάκισής του να μειώνεται παρά την καταδίκη – Δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του

Ο υπ’ αριθμόν ένα κακοποιός της Σκωτίας, Τζέιμι «Άιςμαν» Στίβενσον, έκανε τη χειρονομία του «όλα καλά» στο δικαστήριο αφού του αφαιρέθηκαν τέσσερα χρόνια από την ποινή του.

Ο 59χρονος «βαρόνος» ναρκωτικών δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του όταν η 20ετής ποινή φυλάκισης που αντιμετώπιζε μειώθηκε μετά από έφεση.

Ο Στίβενσον — ο οποίος μετέφερε έναν τόνο κοκαΐνης στο Ηνωμένο Βασίλειο κρυμμένο σε κιβώτια με μπανάνες — έδειχνε εμφανώς ικανοποιημένος κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Εφετείο Ποινικών Υποθέσεων του Εδιμβούργου.

Οι δικαστές, λόρδος Ντόχερτι και λόρδος Μάθιους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο συνάδελφός τους, λόρδος Έριχτ, έκανε λάθος όταν επέβαλε ποινή 20 ετών στον Στίβενσον πέρυσι.

Ο διαβόητος κακοποιός δήλωσε ένοχος κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης αφού οι συγκατηγορούμενοί του παραδέχθηκαν την ενοχή τους ο ένας μετά τον άλλον.

Ο Στίβενσον ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο διακίνησης ναρκωτικών αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών που συνέδεε την Αγορά Φρούτων της Γλασκώβης με καρτέλ ναρκωτικών στον Ισημερινό.

Ήταν επίσης ο εγκέφαλος πίσω από ένα εργοστάσιο ναρκωτικών στο Κεντ, το οποίο παρήγαγε 250.000 χάπια την ώρα.

Ο λόρδος Έριχτ καταδίκασε πέρυσι τον Στίβενσον σε 12 χρόνια φυλάκισης για το κύκλωμα κοκαΐνης και σε άλλα οκτώ χρόνια για τη διακίνηση χαπιών Etizolam, καταλήγοντας ότι τα αδικήματα ήταν «διαφορετικής φύσης» μεταξύ τους.

Ωστόσο, σήμερα οι δικαστές του εφετείου πείστηκαν για το αντίθετο από τον συνήγορο υπεράσπισης Τόμας Ρος, ο οποίος υποστήριξε ότι ο λόρδος Έριχτ έκανε λάθος στην προσέγγισή του σχετικά με την επιβολή της ποινής.

Ο κ. Ρος δήλωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στις υποθέσεις έδειξαν πως οι κατηγορίες για κοκαΐνη και «βαλιούμ του δρόμου» αφορούσαν την ίδια χρονική περίοδο.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο λόρδος Έριχτ όφειλε να καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα αδικήματα αποτελούσαν μέρος της ίδιας σειράς εγκληματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Ρος υποστήριξε επίσης ότι ο λόρδος Έριχτ έπρεπε να αναγνωρίσει τη δήλωση ενοχής του Στίβενσον ως ελαφρυντικό, καθώς έτσι αποφεύχθηκε η σπατάλη χρόνου στο δικαστήριο και η ταλαιπωρία των μαρτύρων που θα έπρεπε να καταθέσουν.

Ο κ. Ρος δήλωσε στο δικαστήριο ότι η ποινή δεν ήταν αναλογική, καθώς οι παραβάσεις που αφορούσαν στην κοκαΐνη και στα «street valium» ήταν συνδεδεμένες.

Πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να υπάρξει κάποια μείωση στην ποινή.»

Ο λόρδος Ντόχερτι και ο λόρδος Μάθιους αποδέχθηκαν τις θέσεις που παρουσίασε ο κ. Ρος και αποφάσισαν να επιβάλουν στον Στίβενσον ποινή φυλάκισης 16 ετών και τριών μηνών.

Ο Στίβενσον, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία από τη φυλακή μέσω βιντεοσύνδεσης, χαμογέλασε πλατιά όταν ο λόρδος Ντόχερτι ανακοίνωσε την απόφαση του δικαστηρίου.

Ήταν προφανές ότι ο Στίβενσον έκανε το σήμα επιδοκιμασίας με τον αντίχειρα όταν ο λόρδος Ντόχερτι δήλωσε: «Τα αδικήματα αυτά ήταν εξαιρετικά σοβαρά. Ωστόσο, η επιβληθείσα ποινή των 20 ετών κρίνεται δυσανάλογη. Η παραδοχή της ενοχής οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για το δικαστήριο και απέτρεψε την ταλαιπωρία των μαρτύρων, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να προσέλθουν για να καταθέσουν. Ακυρώνουμε την ποινή των 20 ετών και την αντικαθιστούμε με ποινή 16 ετών και τριών μηνών.»

Ο πρώην δημοσιογράφος και ηγέτης των Σκωτσέζων Συντηρητικών, Ράσελ Φίντλεϊ – συγγραφέας του βιβλίου The Iceman: Rise and Fall of a Crimelord που καταγράφει την εγκληματική πορεία του Στίβενσον – δήλωσε ότι η απόφαση για μείωση της ποινής του ήταν «χαστούκι» για όσους μάχονται το οργανωμένο έγκλημα.

Δήλωσε: «Η μείωση μιας ήδη σχετικά επιεικούς ποινής για τον πιο διαβόητο διακινητή ναρκωτικών της Σκωτίας θα ξαφνιάσει τους περισσότερους και αποτελεί χαστούκι για τους αφοσιωμένους αστυνομικούς που μάχονται ακούραστα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτός ο εγκληματίας είναι άμεσα υπεύθυνος για τον θάνατο αμέτρητων Σκωτσέζων. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς αποδυνάμωσης του δικαστικού συστήματος από το SNP, θα εκτίσει μόνο λίγα χρόνια στη φυλακή. Δεν προκαλεί λοιπόν καμία έκπληξη που χαμογέλασε.

Και όπως την τελευταία φορά που φυλακίστηκε, το πιθανότερο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της τεράστιας εγκληματικής περιουσίας του θα παραμείνει ανέγγιχτο, εξαιτίας των ανεπαρκών νόμων της Σκωτίας για την κατάσχεση παράνομων εσόδων.»

Ο Στίβενσον είναι ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Σκωτίας. Εκδόθηκε από την Ολλανδία στη Σκωτία προκειμένου να δικαστεί.

Πέντε ακόμη μέλη της συμμορίας του καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης.

Ο θετός γιος του Στίβενσον, Τζέραρντ Κάρμπιν, 45 ετών, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης. Ο Ντέιβιντ Μπίλσλαντ, 68 ετών, ο Λόιντ Κρος, 32 ετών, και ο Πολ Μπάουζ, 53 ετών, καταδικάστηκαν από κοινού σε έξι χρόνια φυλάκισης ο καθένας, ενώ ο Ράιαν ΜακΦι, 34 ετών, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια.

Πηγή: The Scottish Sun