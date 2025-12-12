Συμβαίνει τώρα:
Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι μειώνει τη θεραπεία για τον καρκίνο με τη νέα χρονιά – Το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανακτόρων, οι γιατροί συμβούλευσαν τον βασιλιά Κάρολο να περάσει σε «φάση προφύλαξης»
Βασιλιάς Κάρολος
Tommy Forbes / Bango Studios / PA Wire / Handout via REUTERS

Το βράδυ της Παρασκευής (12/12/25) προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Channel Four ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου, στο οποίο μιλάει για τον καρκίνο, τη μεγάλη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και για τη θεραπεία στη δική του περίπτωση, η οποία από τη νέα χρονιά θα αρχίσει να μειώνεται. 

«Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και επειδή ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες των γιατρών, το δικό μου πρόγραμμα θεραπείας του καρκίνου μπορεί να μειωθεί από τη νέα χρονιά» είπε ο βασιλιάς Κάρολος στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του για τον καρκίνο.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε «προσωπική ευλογία» αυτήν την εξέλιξη.

Ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο με μια μορφή καρκίνου, η ακριβής φύση της οποίας δεν διευκρινίστηκε μέχρι σήμερα. Η ανακοίνωσή του, έγινε στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».

