Ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε γραβάτα με ελληνικές σημαίες την επόμενη ημέρα από το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος την επόμενη ημέρα από το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, στο οποίο δεν μπόρεσε να παραστεί.

Ο βασιλιάς Κάρολος που συνεχίζει τις θεραπείες του, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την επέμβαση προστάτη, απέτισε φόρο τιμής στον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο με μία συμβολική κίνηση.

Εθεάθη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, καθώς αποχωρούσε από το Clarence House, να φορά γραβάτα με ελληνικές σημαίες, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει φορέσει ανάλογη γραβάτα κι άλλες φορές, επιχειρώντας να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα.

King’s sweet tribute to his late cousin Constantine https://t.co/R5glG3gfMS via @MailOnline