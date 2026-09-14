Τουρκία: Μεσαιωνικές καταστάσεις με τις συλλήψεις ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας – 16 άτομα προφυλακίστηκαν

Τουλάχιστον 16 άτομα παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή στην Τουρκία, μετά από εφόδους σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Οι πολυάριθμές και σκληρές επιχειρήσεις που έγιναν υπάγονται στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας για την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14.09.2026) το γραφείο του εισαγγελέα.

Από τις πρόσφατες επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Οι 16 από αυτούς προφυλακίστηκαν ενώ 2 τέθηκαν υπό επιτήρηση. Οι έρευνες κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών στρέφονται συνολικά σε 162 υπόπτους, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε 15 επαρχίες της Τουρκίας.

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Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση στοχεύει στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών. Οι αρχές συνέλαβαν το Σαββατοκύριακο 26 ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα και πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία πολλών ενώσεων ΛΟΑΤΚΙ+.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέσω της ρητορικής, περιορισμών και νομικών μέτρων.

Η Τουρκική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε την επιχείρηση «κρατικά κατευθυνόμενες διακρίσεις, πολιτική του φόβου και διάλυση της κοινωνίας των πολιτών».

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Ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, χαρακτήρισε τις συλλήψεις «σοκαριστική κλιμάκωση» της καταστολής.

Εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι οι έρευνες αφορούν φερόμενες κατηγορίες περιλαμβανομένης της πορνείας και της προσβολή των χρηστών ηθών και ότι τα παιδιά και οι ανήλικοι επηρεάζονται με ανάρμοστο τρόπο σε ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσδιορισμό και την έμφυλη ταυτότητα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προωθεί την εκστρατεία “Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού” που έχει στόχο την αντιμετώπιση της μείωσης του ποσοστού των γεννήσεων και τον γηράσκοντα πληθυσμό.

Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.