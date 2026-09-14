Κόσμος

Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στη βόρεια Ουκρανία

Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου
Πυροσβέστης μετά από ρωσική επίθεση σε κτίριο στο Τσερνίχιβ
Πυροσβέστης μετά από ρωσική επίθεση σε κτίριο στο Τσερνίχιβ / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρεις νεκρούς και τον τραυματισμό επτά, προκάλεσε η επίθεση της Ρωσίας σε γεωργική επιχείρηση στη βόρεια Ουκρανία το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026), σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Η Ρωσία εντείνει τα πλήγματά της σε εφοδιαστικές υποδομές της Ουκρανίας. «Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.

Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λιβύη: Ιδιωτικό αεροσκάφος Τούρκου κροίσου βγήκε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και άρπαξε φωτιά – Βίντεο
Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου έσβησαν την πυρκαγιά και απομάκρυναν τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος: δύο πιλότους και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά
Newsit logo
Newsit logo