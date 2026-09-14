Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στη βόρεια Ουκρανία

Τρεις νεκρούς και τον τραυματισμό επτά, προκάλεσε η επίθεση της Ρωσίας σε γεωργική επιχείρηση στη βόρεια Ουκρανία το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026), σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Η Ρωσία εντείνει τα πλήγματά της σε εφοδιαστικές υποδομές της Ουκρανίας. «Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.



Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.