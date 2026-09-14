Οτμάν Γκαριντό: Ξεκίνησε στο Παρίσι η δίκη του Γάλλου τζιχαντιστή – Οι φωτογραφίες με αποκεφαλισμένα πτώματα στο κινητό

Ενώπιον του ειδικού κακουργιοδικείου του Παρισιού ξεκίνησε σήμερα (14.09.2026) η δίκη του Γάλλου πρώην τζιχαντιστή Οτμάν Γκαριντό, ο οποίος κατηγορείται για εκτελέσεις και φόνους που διαπράχθηκαν την περίοδο που το Ισλαμικό Κράτος έλεγχε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Ο Γκαριντό, 32 ετών σήμερα, κατηγορείται ότι συμμετείχε στη δημόσια εκτέλεση δύο Ιρανών το 2015 στη Συρία και ότι αποκεφάλισε ένα τρίτο θύμα σε χρόνο και τόπο που δεν έχουν προσδιοριστεί. Κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια.

Η δίκη του τζιχαντιστή, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει ως τις 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αναβιώσει μνήμες από τα χρόνια που το Νταές (το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) είχε επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου τη δεκαετία του 2010 σε τεράστιες περιοχές του Ιράκ και της Συρίας.

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Όπως και άλλοι περίπου 1.500 Γάλλοι, ο Γκαριντό, που κατάγεται από το Μονπελιέ, μετέβη στις περιοχές που είχε ιδρύσει «χαλιφάτο» το Ισλαμικό Κράτος. Εκεί πολέμησε προτού συλληφθεί και απελαθεί από την Τουρκία στη Γαλλία το 2020. Ο πατέρας του, ένας Γαλλοϊσπανός που είχε ασπαστεί το Ισλάμ, σκοτώθηκε στο χαλιφάτο το 2016 ως βομβιστής αυτοκτονίας, ενώ τα δύο αδέλφια του έπεσαν νεκρά σε μάχη.

Ο Γκαριντό θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου για φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκε στη σύζυγό του, την οποία παντρεύτηκε στο χαλιφάτο και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά.

Για τις φωτογραφίες αυτές ενημερώθηκαν οι Γάλλοι ερευνητές από τις ΗΠΑ, οι οποίες ηγούνταν του διεθνούς συνασπισμού για την καταπολέμηση του ISIS.

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Σε μία εμφανίζεται ένας άνδρας, μέρος του προσώπου του οποίου είναι καλυμμένο από ένα μαντήλι, να ποζάρει μπροστά σε ένα αποκεφαλισμένο πτώμα, έχοντας το κομμένο κεφάλι του θύματος στα πόδια του. Ο άνδρας υψώνει το δάχτυλό του προς τον ουρανό σε μια χειρονομία πίστης προς το Ισλαμικό Κράτος και έχει αίμα στα χέρια του, βάσει της έρευνας, συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ο δράστης της δολοφονίας.

Ο Οτμάν Γκαριντό έχει παραδεχθεί ότι μοιάζει με τον άνδρα της φωτογραφίας, αλλά αρνείται ότι είναι ο δήμιος, λέγοντας ότι μπορεί να πρόκειται για έναν από τους αδελφούς του.

Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε το πότε ούτε το πού τραβήχτηκε η φωτογραφία, ενώ οι ειδικοί δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οριστικά τον εικονιζόμενο άνδρα.

Ο Οτμάν κατηγορείται για τον φόνο δύο Ιρανών που εκτελέστηκαν δημοσίως το 2015 στην Αλ Καριατάιν, στην κεντρική Συρία. Στη διάρκεια του συριακού εμφυλίου το Ιράν υποστήριζε το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σειρά φωτογραφιών από το ίδιο κινητό τηλέφωνο δείχνει μια ομάδα τζιναντιστών να ποζάρει γύρω από πτώματα, τα κεφάλια των οποίων είναι κομμένα.

Ο Γκαριντό εμφανίζεται σε αυτές τις φωτογραφίες χαμογελαστός, με τα χέρια του στους ώμους των δύο δήμιων —των Γάλλων τζιχαντιστών Γιασίν Ρετούν και Ομάρ Ντιάο οι οποίοι θεωρούνται πλέον νεκροί.

Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες του στο φορτηγάκι με το οποίο οι τζιχαντιστές μετέφεραν τους Ιρανούς στον τόπο της εκτέλεσής τους. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ήταν παρών στην εκτέλεση.

Ποιος είναι ο Οτμάν Γκαριντό

Γεννημένος σε οικογένεια βαθιά επηρεασμένη από την τζιχαντιστική ιδεολογία, ο Οτμάν Γκαριντό έζησε μια παιδική ηλικία που καθορίστηκε από τη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ σε ηλικία 12 ετών εγκατέλειψε το σχολείο για να εργαστεί μαζί με τον πατέρα του. Έφυγε για τη Συρία αυτοβούλως το 2012, σε ηλικία 18 ετών, και εντάχθηκε πρώτα στο Μέτωπο αλ Νούσρα – το συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα – και αργότερα στο Ισλαμικό Κράτος, μετά τη διάσπαση των δύο οργανώσεων.

Το 2017 καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για την ένταξή του στο ΙΚ και τη συμμετοχή του σε μάχες, αλλά και επειδή προέτρεψε τους μουσουλμάνους της Γαλλίας να διαπράξουν βίαιες ενέργειες έπειτα από δίκη που πραγματοποιήθηκε όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη στη Συρία.

Στις 22 Σεπτεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει νέα δίκη για τις ίδιες κατηγορίες, με τον κατηγορούμενο αυτή τη φορά παρόντα.