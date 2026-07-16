Ο Βασιλιάς Κάρολος πίνει μπύρα για να «”πνίξει” μερικές λύπες» μετά την ήττα της Αγγλίας στο Μουντιάλ

Πίνει για να ξεχνά τον πόνο ο Βασιλιάς Κάρολος μετά την ήττα της Αγγλίας στο χθεσινό (15.07.2026) ματς με την Αργεντινή για το Μουντιάλ.

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ξανά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σχόλιο του στο χθεσινό αποτέλεσμα του ημιτελικού του Μουντιάλ. Μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν σήμερα (16.07.2026) τη ζυθοποιία Hall & Woodhouse, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για την 250ή επέτειό της.

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Σε βίντεο που ανάρτησε το Παλάτι στο Instagram, το βασιλικό ζεύγος φαίνεται πίσω από την… μπάρα, με τον Κάρολο όχι μόνο να πίνει, αλλά και να σερβίρεται ο ίδιος ένα ποτήρι μπύρα.

Δεν δίστασε μάλιστα να σχολιάσει με αρκετή δόση χιούμορ την ήττα της Αγγλίας με 2-1 από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ, λέγοντας: «Είναι μια καλή μέρα για να “πνίξουμε” μερικές λύπες».

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Η Hall & Woodhouse Badger ιδρύθηκε το 1777 και σήμερα διευθύνεται από την έβδομη και όγδοη γενιά της οικογένειας. Η ανεξάρτητη περιφερειακή ζυθοποιία παράγει πάνω δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας κάθε χρόνο και στις δύο μάρκες της, Badger και Outland.