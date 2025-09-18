Κόσμος

Ο βασιλιάς Κάρολος πιστός στο μπλε: Το ίδιο ριγέ κοστούμι για Τραμπ και Μπάιντεν και η γραβάτα με νόημα

Η στιλιστική συνέπεια του βασιλιά στις επισκέψεις αμερικανών προέδρων
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται πως δίνει μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και στη συνέπεια του στιλ του, με τα μπλε κοστούμια και τις γραβάτες με νόημα να έχουν την τιμητική τους.

Σήμερα (18.09.2025) αποχαιρετώντας τον Ντόναλντ Τραμπ από το κάστρο του Γουίνσδορ, δεύτερη μέρα της επίσκεψης του αμερικανού προέδρου στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε με κοστούμι που θύμιζε έντονα εκείνο που είχε φορέσει το 2023, όταν υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη Βρετανία.

Μπλε ριγέ κοστούμι και μπλε γραβάτα με σταυρούς φόρεσε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μπλε ριγέ και μπλε γραβάτα με σταυρούς είχε επιλέξει και για την υποδοχή του Μπάιντεν – προκατόχου του Τραμπ –  τον Ιούλιο του 2023.

Ο βασιλιάς Κάρολος αποχαιρετά επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχεται τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο κάστρο του Γουίνσδορ Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023:

Βασιλιάς Κάρολος
Βασιλιάς Κάρολος / Τζο Μπάιντεν / Chris Jackson/Pool via AP

Οι ομοιότητες στα δύο κοστούμια αλλά και στη γραβάτα είναι αρκετά εμφανείς, ενώ το μαντήλι διαφέρει. 

Ο βασιλιάς Κάρολος, ωστόσο, επέλεξε ένα σκέτο μπλε κοστούμι για να υποδεχτεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια. 

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Η ομοιότητα ανάμεσα στα κοστούμια που επέλεξε ο Κάρολος στις συναντήσεις του με τώρα με τον Τραμπ και πριν δύο χρόνια με τον Μπάιντεν, ίσως και να μην αποτελεί απλώς μια στιλιστική σύμπτωση, αλλά και μια δήλωση συνέπειας και προσωπικής φιλοσοφίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο μονάρχης συνδυάζει τον σεβασμό προς τους υψηλούς προσκεκλημένους του με τη δική του σταθερή εικόνα.

