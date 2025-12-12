Ο βασιλιάς Κάρολος «σπάει το πρωτόκολλο»: Το σπάνιο τηλεοπτικό μήνυμα για τη μάχη του με τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος, έχει ηχογραφήσει ένα «προσωπικό μήνυμα» σχετικά με τη διάγνωση καρκίνου και την πορεία της ανάρρωσής του, το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 12.12.2025, σε τηλεοπτική μετάδοση.

Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου για τον καρκίνο, θα προβληθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Cancer Research UK και του Channel 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βασιλιάς Κάρολος που γιόρτασε πρόσφατα τα 77α του γενέθλια, διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και από τότε υποβάλλεται σε εβδομαδιαία θεραπεία. Παρά την ασθένεια, συνεχίζει να διατηρεί ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, με πέντε κρατικές επισκέψεις μόνο μέσα στη φετινή χρονιά, αναφέρει η Daily Mail.

Στο μήνυμά του, θα τονίσει τη σημασία των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και θα αναφερθεί στη δική του προσωπική πορεία ανάρρωσης, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για έναν αρχηγό κράτους, καθώς σχεδόν ποτέ δεν γίνεται δημόσια και τηλεοπτική αναφορά σε προσωπικά ζητήματα υγείας.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο Morning Room του Clarence House.

Η φετινή εκδήλωση «Stand Up To Cancer» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου και τη στήριξη όλων όσοι επηρεάζονται από τη νόσο.

Το μήνυμα του βασιλιά θα αποτελέσει μέρος της κεντρικής βραδιάς προγραμμάτων του Channel 4 και θα προβληθεί στις 8 το βράδυ, λίγο πριν από μια μοναδική ζωντανή μετάδοση από ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Addenbrooke στο Κέιμπριτζ. Την παρουσίαση θα κάνει η Νταβίνα Μακόλ, η οποία πρόσφατα υποβλήθηκε και η ίδια σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν επιλέξει να μην αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τον τύπο του καρκίνου ή τη θεραπεία του βασιλιά, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Αυτό γίνεται τόσο για λόγους ιατρικού απορρήτου, όσο και επειδή ο ίδιος ο Κάρολος επιθυμεί να δείξει ότι μπορεί κανείς να ζει μια γεμάτη ζωή με την ασθένεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, απευθυνόμενος στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Η απόφασή του να μιλήσει δημόσια για ένα τόσο προσωπικό και δύσκολο θέμα οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για πληροφορίες σε ιστότοπους του NHS και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Η φετινή πρωτοβουλία «Stand Up To Cancer» παρουσίασε επίσης ένα απλό διαδικτυακό εργαλείο ελέγχου (screeningchecker.co.uk), το οποίο βοηθά τους χρήστες να διαπιστώσουν αν δικαιούνται προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, του εντέρου ή του τραχήλου της μήτρας, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες από το Cancer Research UK και τους κατευθύνει σε περαιτέρω υποστήριξη όπου χρειάζεται.

Το μήνυμα της αυτού μεγαλειότητος θα μεταδοθεί στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα), λίγο πριν από μια ζωντανή εκπομπή από κλινική καρκίνου στο Νοσοκομείο Addenbrooke του Κέιμπριτζ.