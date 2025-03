Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία για παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη νοσηλεία του λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία του για τον καρκίνο, καθώς εθεάθη να αποχωρεί από το Clarence House.

Μεγάλο πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να δει τον βασιλιά Κάρολο να αποχωρεί από την κατοικία του Λονδίνου γύρω στις 10.30 π.μ. Σημειώνεται ότι ο Βρετανός μονάρχης εισήχθη στο νοσοκομείο χθες Πέμπτη (27/03/2025) μετά από ανεπιθύμητες παρενέργειες που συνδέονται με τη θεραπεία του για τον καρκίνο, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Έδειχνε ευδιάθετος καθώς καθόταν στο πίσω μέρος ενός μαύρου Audi, κατέβασε το παράθυρο, χαμογέλασε και χαιρέτησε τον κόσμο. Πιστεύεται ότι ο βασιλιάς κατευθύνεται προς την κατοικία Highgrove στο Gloucestershire.

Το Παλάτι είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τη διάγνωση καρκίνου του Καρόλου τον Φεβρουάριο του 2024.

The King waved as he left Clarence House by car this morning – it is the first time he has been seen in public since a visit to hospital following side effects from cancer treatment pic.twitter.com/4JwZslTAbL