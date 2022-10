Μια ανάρτηση που μπορεί να είναι χιουμοριστική αλλά δείχνει ξεκάθαρα το πολιτικό αδιέξοδο στην Βρετανία μετά και την παραίτηση της Λιζ Τρας έγινε από τον διαχειριστή του λογαριασμού του Λάρι του πρωθυπουργικού γάτου που έχει δει πολλούς πρωθυπουργούς να έρχονται και να φεύγουν από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο Βασιλιά μου ζήτησε να αναλάβω πρωθυπουργός γιατί αυτή η ανοησία παρατράβηξε», αναφέρει η ανάρτηση με τον Λάρι τον γάτο να ποζάρει μπροστά από το δικό του πόντιουμ…

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL