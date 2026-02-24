Κόσμος

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας στο νοσοκομείο με λοίμωξη και αφυδάτωση

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει δεν σκέφτεται να παραιτηθεί
Bασιλιάς Χάραλντ
Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σοφία της Νορβηγίας / NTB / Heiko Junge via REUTERS

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ισπανία, λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης.

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας είναι ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη. Ανέβηκε στον θρόνο το 1991 και το Σάββατο γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του.

Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της μακρινής εξαδέλφης του, της βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο σε ηλικία 83 ετών.

