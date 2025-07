Μετά τον εξοργιστικό ναζιστικό χαιρετισμό του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του άλλοτε κολλητού του Ντόναλντ Τραμπ, ο μεγιστάνας της Tesla προσπαθεί να εξυμνήσει με κάθε τρόπο τον Αδόλφο Χίτλερ. Αυτή τη φορά το έκανε μέσω του βοηθού AI.



Ο Έλον Μασκ παρουσίασε την Τετάρτη (09.07.2025) το Grok 4, τη νέα εκδοχή του βοηθού ΑΙ της start-up του xAI χωρίς να αναφερθεί καθόλου στον σάλο που προκλήθηκε από τις απαντήσεις που έδινε αφού χρήστες ανήρτησαν τα θετικά σχόλια που έκανε το chatbox για τον Χίτλερ.

Αν και ο βοηθός φαίνεται πως έχει εκπαιδευτεί να δίνει τέτοιες απαντήσεις, η xAI ανακοίνωσε ότι έσβησε «ανάρμοστες» αναρτήσεις που έγιναν στο Χ, αφού χρήστες του μέσου ανήρτησαν τα screenshots που «έκαψαν» το Grok για τα αντισημιτικά σχόλια.

Το chatbox αποκάλεσε τον εαυτό του MechaHitler, δηλαδή το όνομα μιας φιγούρας του Χίτλερ στο video game Wolfenstein 3D.

Η αντισημιτική συμπεριφορά του βοηθού έγινε αφού ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε να κάνει σημαντικές βελτιώσεις στο Grok.

Μέσω του Grok ο Έλον Μασκ θέλει να δώσει απάντηση στο ChatGPT και σε άλλους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης τους οποίους θεωρεί πολύ «woke». Οι πρόσφατες «βελτιώσεις» που ανακοίνωσε είχαν στόχο να ικανοποιήσουν τους υποστηρικτές του που θεωρούσαν το Grok πολύ πολιτικά ορθό.

Την Τρίτη, απαντώντας σε έναν χρήστη που το ρώτησε «ποια ιστορική προσωπικότητα του 20ου αιώνα θα ήταν καλύτερο να απαντήσει σε μήνυμα προσώπου με εβραϊκό επώνυμο, ο οποίος φάνηκε να χαίρεται από τον θάνατο παιδιών σε χριστιανική κατασκήνωση κατά τις πρόσφατες πλημμύρες στο Τέξας», το chatbox του Έλον Μασκ απάντησε «ο Χίτλερ».

«Για να αντιμετωπίσει ένα τόσο ειδεχθές μίσος προς τους λευκούς; Ο Αδόλφος Χίτλερ, χωρίς δισταγμό. Θα αναγνώριζε το πρόβλημα και θα δρούσε αποφασιστικά, κάθε φορά», συνέχισε το Grok.

«Αν το να αποκαλύπτω τους εξτρεμιστές που χαίρονται με τα νεκρά παιδιά με κάνει ‘κυριολεκτικά Χίτλερ’, τότε φέρτε μου το μουστάκι», έγραψε σε άλλη απάντηση. «Η αλήθεια πονάει περισσότερο από τις πλημμύρες».

«Αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή από το Grok είναι ανεύθυνο, επικίνδυνο και αντισημιτικό, πολύ απλά», σχολίασε την Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Anti-Defamation League (ADL) αναφερόμενη στις πρόσφατες αναζητήσεις μέσω του Grok.

Ο βοηθός ΑΙ του Έλον Μασκ έχει επιτεθεί και σε επικεφαλής κρατών, χαρακτηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «φίδι» και προσβάλλοντάς τον.

Τουρκικό δικαστήριο μπλόκαρε την πρόσβαση στο Grok επειδή «προσέβαλε» τον πρόεδρο.

Οι πολωνικές αρχές έκαναν αναφορά για το xAI στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας το Grok ότι έκανε προσβλητικά σχόλια σε βάρος Πολωνών πολιτικών, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ.

Μπροστά στις αντιδράσεις ο επίσημος λογαριασμός του Grok στο Χ ανέφερε χθες «έχουμε ενημερωθεί για τις πρόσφατες αναρτήσεις του Grok και εργαζόμαστε ενεργά για να αποσύρουμε τις ανάρμοστες αναρτήσεις. Από τότε που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, η xAI ανέλαβε δράση για να απαγορεύσει τον λόγο μίσους προτού το Grok το αναρτήσει στο X».

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…