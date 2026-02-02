Κόσμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιστεύει ότι «είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη»

Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters

Θετική έκβαση ελπίζει να έχουν οι διαπραγματευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που γίνεται για να τερματιστεί ο πόλεμος και να έρθει η ειρήνη οριστικά μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Δευτέρα 02.02.2026, ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

Σε δηλώσεις του μετά τις συζητήσεις που είχε με τη διαπραγματευτική του ομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά την διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, που πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη 04.02.2026.

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Κόσμος
