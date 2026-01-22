Κόσμος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανησυχεί για τη συμμετοχή του Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

«Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», τόνισε
Κιρ Στάρμερ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την πιθανολογούμενη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες Τετάρτη (21/1/26), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε. Αργότερα όμως, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως θα τη μελετήσει προτού απαντήσει.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ο Στάρμερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 4 News.

«Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», είπε και συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».

Κόσμος
