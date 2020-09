Το όνομα του αδικοχαμένου αδερφού του Ρίβερ επέλεξαν ο Χοακίν Φίνιξ και η σύντροφός του Ρούνεϊ Μάρα να δώσουν στον νεογέννητο γιο τους, το πρώτο παιδί του έρωτά τους. Η αποκάλυψη έγινε δια της… πλαγίας.

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνεϊ Μάρα προσπαθούν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα. Ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση στον κανόνα τους.

Μόλις πριν από τέσσερις μήνες είχε γίνει γνωστό ότι ο νικητής των Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία Τζόκερ και η επίσης ηθοποιός σύντροφός του περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Η γέννηση του μικρού Ρίβερ αποκαλύφθηκε από τον σκηνοθέτη Βίκτορ Κοσακόφσκι, στην ταινία Guanda του οποίου έχει κάνει την παραγωγή ο Χοακίν Φίνιξ. Κατά την παρουσία του στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο Κοσακόφσκι ρωτήθηκε γιατί στην προβολή της ταινίας δεν ήταν παρών ο Χοακίν Φίνιξ. Γιατί «μόλις απέκτησε ένα μωρό, έναν πανέμορφο γιο» είπε. Έναν γιο που τον λένε Ρίβερ.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ