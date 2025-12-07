Κόσμος

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE και αναφέρθηκε στη χώρα του ως «Μακεδονία»

Ήταν ο μόνος υποψήφιος και εξελέγει ομόφωνα
Χρίστιαν Μίτσκοσκι
O Χρίστιαν Μίτσκοσκι / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι είναι και πάλι αρχηγός του VMRO-DPMNE στο συνέδριο του κόμματος, που διεξήχθη στην πόλη Καβαντάρτσι, και έτσι ξεκίνησε την τρίτη θητεία του ως επικεφαλής του δεξιού κόμματος, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία του VMRO-DPMNE και εξελέγη ομόφωνα από τους 800 περίπου συνέδρους του κόμματος.

Σε ομιλία του στο συνέδριο, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι στάθηκε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του, η οποία παραμένει σε τέλμα, λόγω των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ενώ κατηγόρησε την ΕΕ ότι αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Η κόντρα με την Βουλγαρία

«Μας περιμένουν σοβαρές προκλήσεις. Έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα με τη Βουλγαρία, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνομιλητής από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση, αλλά για κάθε συμφωνία θέλω να ξέρω, σε αντίθεση με τους προκατόχους μου στην κυβέρνηση, τι κερδίζει η Μακεδονία και οι πολίτες της από όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ανέτοιμη να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, κυρίως λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων» ανέφερε ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, από τον Ιούνιο του 2024.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι εξελέγη πρώτη φορά πρόεδρος του VMRO-DPMNE τον Δεκέμβριο του 2017, διαδεχόμενος τον πολιτικό του μέντορα Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος σχεδόν ένα χρόνο αργότερα διέφυγε στην Ουγγαρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον πολιτικό του σύμμαχο Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών που του είχε επιβληθεί για υπόθεση διαφθοράς, όταν ήταν πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας (2006-2016).

Τα τελευταία χρόνια, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποστασιοποιηθεί από τον Νίκολα Γκρούεφσκι.

Κόσμος
