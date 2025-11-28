Ο ΥΠΕΞ της Κίνας στη Ρωσία καθώς κλιμακώνονται οι συζητήσεις για την Ουκρανία

Η επίσκεψη του κινέζου ΥΠΕΞ, Ουάνγκ Γι, πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο διπλωματικό κλίμα: καθώς οι ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο από την κρίση στην Ουκρανία, η Ρωσία υψώνει τους τόνους και η Κίνα ενισχύει εμφανώς τον διάλογό της με τη Μόσχα.

Η Κίνα έχει επιβεβαιώσει ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει τη Δευτέρα και την Τρίτη (01–02.12.2025) στον 20ό γύρο σινορωσικών συναντήσεων για θέματα ασφάλειας στη Ρωσία, ένα καίριο φόρουμ για τον στρατηγικό συντονισμό ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μια επίσημη αποστολή που λέει πολλά για τον άξονα Πεκίνου–Μόσχας

Έχοντας προσκληθεί από τον Σεργκέι Σοϊγκού, γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ουάνγκ Γι θα έχει στη Μόσχα «σε βάθος» συνομιλίες για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Το Πεκίνο δεν αναφέρεται ποτέ ρητά στην Ουκρανία, όμως το γεγονός ότι αυτές οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή αρκεί για να δείξει το μήνυμα που εκπέμπεται: η Κίνα δεν αποστασιοποιείται ούτε από τη Ρωσία ούτε από τις στρατιωτικές της θέσεις.

Ένα αμερικανικό σχέδιο υπό αμφισβήτηση και μια αμετακίνητη Μόσχα

Η επίσκεψη ακολουθεί από κοντά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου ειρήνης 28 σημείων. Η πρώτη εκδοχή του, η οποία κρίθηκε υπερβολικά ευνοϊκή για το Κρεμλίνο, ξαναγράφηκε στη Γενεύη υπό την πίεση των Ευρωπαίων — αλλά οι ανησυχίες παραμένουν.

Επιπλέον, την Πέμπτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε με έμφαση ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει τις εχθροπραξίες παρά μόνο αν η Ουκρανία αποσυρθεί από τα εδάφη που η Μόσχα σκοπεύει να προσαρτήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ρωσικός στρατός θα τα πάρει «με τη βία».

Η Κίνα, ουσιαστικός οικονομικός εταίρος της Μόσχας, κατηγορείται τακτικά ότι στηρίζει έμμεσα την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Η Φινλανδία κατήγγειλε πρόσφατα ακόμη και μια «μαζική χρηματοδότηση» της ρωσικής πολεμικής μηχανής από το Πεκίνο. Η κινεζική διπλωματία απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες, υπενθυμίζοντας ότι η ενεργειακή και εμπορική συνεργασία της με τη Ρωσία είναι «νόμιμη» και «φυσιολογική».

Μια επίδειξη συμμαχιών που εγείρει ερωτήματα

Τον Σεπτέμβριο, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχαν ήδη οργανώσει στο Πεκίνο μια εντυπωσιακή επίδειξη της πολιτικοστρατιωτικής τους εγγύτητας, παρακολουθώντας ο ένας δίπλα στον άλλο μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Το ταξίδι του Ουάνγκ Γι εντάσσεται στη συνέχεια αυτής της δυναμικής: ένας σινορωσο-βορειοκορεατικός «άξονας» όλο και πιο ορατός, που ανησυχεί ανοιχτά τις δυτικές πρωτεύουσες.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει στο τέταρτο έτος του, αυτή η νέα διπλωματική ακολουθία αναδεικνύει μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη Δύση: η Κίνα σκοπεύει να παραμείνει στο κέντρο του παιχνιδιού, χωρίς να αποκόψει τους δεσμούς της με τη Μόσχα ούτε να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.