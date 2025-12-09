Κόσμος

Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ για τις εκλογές στην Ουκρανία: «Είμαι πάντα έτοιμος»

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία», είχε πει χαρακτηριστικά ο Τραμπ
Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Francesco Fotia

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, τονίζοντας πως «είναι πάντα έτοιμος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας «χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να μην διεξάγει εκλογές», λέγοντας στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ήταν «σημαντικό» η χώρα του να πάει στις κάλπες.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει την διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε στην χώρα μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησής του με την Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, ο Ζελένσκι δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης: «Είμαι πάντα έτοιμος για εκλογές».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμες να παρουσιάσουν μια βελτιωμένη εκδοχή της ειρηνευτικής πρότασης στις ΗΠΑ.

«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να καταστήσουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει «προσηλωμένη σε μια πραγματική ειρήνη» και ότι «όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου».

Από την μεριά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απαντώντας επίσης στα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους χαρακτήρισε «αδύναμους», δήλωσε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ «πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι» — και προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει «σεβασμό».

«Σεβόμαστε την επιλογή των Αμερικανών και αυτοί πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών μας», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιρλανδία.

«Όταν όλοι οι ηγέτες με εκλέξουν Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να το σεβαστεί αυτό. Όπως σεβόμαστε το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πολίτες τον εξέλεξαν Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι συμπεριφέρονται οι σύμμαχοι μεταξύ τους».

