Ο Ζελένσκι αποφασισμένος να «κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει τον πόλεμο» – «Η Ουκρανία δεν βιάζεται για επίλυση με ειρηνικά μέσα» λέει ο Πούτιν

Την υπόσχεσή του ότι ο ίδιος και οι σύμμαχοί του θα «σταματήσουν» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο (27.12.2025), σε ανάρτησή του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ουκρανία δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία τον ξεκίνησε. Η Ουκρανία υποστήριξε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε πολλούς διαφορετικούς συμβιβασμούς, και αυτό τεκμηριώνεται στα σχέδια συμφωνιών μας, στο 20-σημείο σχέδιό μας. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.

Για εμάς, η πρώτη προτεραιότητα – ή η μόνη προτεραιότητα – είναι να τερματιστεί ο πόλεμος. Για εμάς, η προτεραιότητα είναι η ειρήνη. Πρέπει να είμαστε ισχυροί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για να είμαστε ισχυροί, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου: της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό περιλαμβάνει την αεροπορική άμυνα – η οποία είναι επί του παρόντος ανεπαρκής, τα όπλα – τα οποία είναι επί του παρόντος ανεπαρκή, και τα χρήματα – ευτυχώς, υπάρχει τώρα μια ευρωπαϊκή απόφαση, αλλά, ειλικρινά, υπάρχει μια συνεχής έλλειψη πόρων, ιδίως για την παραγωγή όπλων και, το πιο σημαντικό, drones.

Σε αυτόν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θέλουμε ειρήνη, ενώ η Ρωσία επιδεικνύει την επιθυμία να συνεχίσει τον πόλεμο. Αν ολόκληρος ο κόσμος – η Ευρώπη και η Αμερική – είναι στο πλευρό μας, μαζί θα σταματήσουμε τον Πούτιν. Διότι μαζί θα θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα: το τέλος του πολέμου, την ειρήνη – μια φυσιολογική ειρήνη, μια βιώσιμη ειρήνη, ασφαλή για ολόκληρο τον κόσμο. Αν κάποιος – είτε οι ΗΠΑ είτε η Ευρώπη – είναι στο πλευρό της Ρωσίας, αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές εδώ. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο για όλες τις χώρες του κόσμου. Διότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει, ανεξάρτητα από τυχόν συμφωνίες, από τυχόν εύγλωττα μηνύματα από αυτές. Δεν θα σταματήσουν στην Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πρωταρχικός του στόχος είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να το κάνει χωρίς «την υποστήριξη του κόσμου», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ukraine did not start this war. Russia started it. Ukraine supported President Trump’s proposal for a ceasefire. Ukraine has agreed to many different compromises, and this is documented in our draft agreements, in our 20-point plan. Ukraine is willing to do whatever it takes to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της βίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.