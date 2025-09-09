Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει εικόνες φρίκης στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση – Τουλάχιστον 20 άμαχοι νεκροί στο Ντονέτσκ

Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως από το χωριό Γιαρόβα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου «Περισσότεροι από 20» άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα την ώρα που περίμεναν να παραλάβουν τη σύνταξή τους στην ανατολική Ουκρανία. Το βίντεο ανέβασε σήμερα στον λογαριασμό του στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδικάζοντας τις ασταμάτητες επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να έχει απαυδήσει από την κατάσταση στην χώρα του και από το γεγονός ότι ο Πούτιν δεν ακούει κανέναν και συνεχίζει τις επιθέσεις του σε αμάχους στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητάει την βοήθεια των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων για να σταματήσουν αυτές οι φρίκες στην χώρα του.

«Ένα στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέρια βόμβα στο χωριό Γιάροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ» στοίχισε τη ζωή σε «περισσότερους από 20 αμάχους», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος.

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στο Χ.

«Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δεν πρέπει να μένουν χωρίς την κατάλληλη απάντηση από τον κόσμο. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν ζωές, αποφεύγοντας νέες ισχυρές κυρώσεις και νέα ισχυρά πλήγματα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει σιωπηλός. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει αδρανής. Απαιτείται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται απάντηση από την Ευρώπη. Απαιτείται απάντηση από τη G20. Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες για να σταματήσει η Ρωσία να φέρνει τον θάνατο», αναφέρει η ανάρτηση του Ζελένσκι.

Δείτε τις σκληρές εικόνες που δημοσίευσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.