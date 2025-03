Ο Ζελένσκι έκανε το «μοιραίο λάθος» και ξέχασε τον πρώτο κανόνα όταν κάποιος διαπραγματεύεται με τον Τραμπ

Όταν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξελέγη για πρώτη φορά το 2019, έδειξε αμέσως ότι γνωρίζει τον τρόπο για να «κερδίσει» την εύνοια του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία από τις πρώτες συνομιλίες των δύο ηγετών, στο περίφημο «τέλειο τηλεφώνημα», όπως το είχε χαρακτηρίσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και που έγινε η αφορμή για τις δικαστικές και πολιτικές του «περιπέτειες», ο Ζελένσκι είχε τονίσει ότι θέλει να καταπολεμήσει την διαφθορά στην Ουκρανία και ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο που του έδειξε τον τρόπο.

Περίπου έξι χρόνια μετά, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι ξέχασε τον πρώτο κανόνα όταν κάποιος διαπραγματεύεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή η κολακεία ανταμείβεται ενώ η σκληρή κριτική και οι προσβολές που γίνονται αντιληπτές, ειδικά δημοσίως, θα οδηγήσουν προς την καταστροφή.

Αυτό ακριβώς συνέβη την προχθές Παρασκευή (28.02.2025) με την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ζελένσκι είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος που βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση συγκριτικά με το 2019, αφού η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία, έχει σφαγιάσει τον λαό του, έχει απαγάγει παιδιά και έχει μετατρέψει ολόκληρες πόλεις σε ερείπια.

Ζελένσκι και Τραμπ το 2019 (πάνω) συγκριτικά με το 2025 (κάτω) REUTERS / Jonathan Ernst / Brian Snyder

Τίποτα από όσα είπε ο Ζελένσκι δεν ήταν ψέμα ή αβάσιμο και προφανώς έχει κάθε λόγο να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η Ουκρανία είναι θύμα της ρωσικής επιθετικότητας και όχι η αιτία της.

Αν όμως ο Ουκρανός Πρόεδρος θέλει οι ΗΠΑ να ταχθούν με το μέρος τους και όχι με τους Ρώσους, πρέπει να συμβιβαστεί και να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον, ενώ εξίσου σημαντικό είναι πλέον να ξεπεράσει το «θερμό επεισόδιο» στο Οβάλ Γραφείο.

«Απλώς δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ζελένσκι για να επανορθώσει την ζημιά», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Politico, ενώ άλλος αξιωματούχος τόνισε ότι όλοι, από τον Πρόεδρο Τραμπ μέχρι και το τελευταίο στέλεχος στον Λευκό Οίκο, ένιωσαν ότι ο Ουκρανός ηγέτης ήταν ασεβής απέναντί τους.

Never in the history of America has an American President ever conducted themselves in such a crass manner in the Oval Office than Trump did with President Zelensky. He’s never treated Putin like this.pic.twitter.com/Hc2VzZjIQO