Ο Ζελένσκι ευχαριστεί Τραμπ παρά την σύγκρουση στον Λευκό Οίκο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, παρά την άνευ προηγουμένου επίθεση στον Λευκό Οίκο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ μετά την επεισοδιακή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «εργάζεται» για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία.

«Ευχαριστώ Αμερική, ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ για αυτήν την επίσκεψη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό», έγραψε στο X. «Η Ουκρανία χρειάζεται μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.