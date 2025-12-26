Ο Ζελένσκι θέτει σε δημοψήφισμα το σχέδιο του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργά το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο όταν θα συναντηθούν την Κυριακή (28.12.2025).

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για να βρεθεί η «χρυσή τομή» που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ.

Ως γνωστόν, ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του την Κυριακή στη Φλόριντα, για να συζητήσουν για το εδαφικό και για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Την πληροφορία αυτή είχε μεταδώσει αρχικά ο δημοσιογράφος Μπαράκ Νταβίντ του Axios, την οποία επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «έχει συμφωνηθεί κατά 90%».

Πιθανότατα το «10%» που απομένει σχετίζεται με τα «αγκάθια» για την επίτευξη συμφωνίας, όπως η παραχώρηση εδαφών και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που προς το παρόν βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Δεκεμβρίου ο Ζελένσκι αποκάλυψε το ήδη τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Βασικά σημεία του σχεδίου αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία ώστε να μην γίνει νέα εισβολή από τη Ρωσία στο μέλλον, την ένταξή της στην ΕΕ, ισχυρό οικονομικό πακέτο για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότησή της, αλλά και εκλογές που αναφέρεται πώς θα γίνουν με το που πέσουν υπογραφές για την ανάδειξη ενός νέου Ουκρανού Προέδρου.