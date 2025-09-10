Ο Ζελένσκι τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αεράμυνας μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Παγκόσμια είναι η ανησυχία που έχει προκαλέσει η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, κάτι που δεν θα μπορούσε να αφησει ασχολίαστο ο ουρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα Τετάρτη 10.09.2025 ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία καταδεικνύει πως η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής άμυνας και μιας «αποτελεσματικής ασπίδας».

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στιγμή που η Πολωνία και οι συμμαχικές της χώρες εντός ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή λόγω της εισβολής ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, που καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι εξαπολύθηκαν ρωσικά drones με στόχο να επιτεθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, όμως δεν ήταν ποτέ στο επιχειρησιακό πλάνο να πλήξουν κάποιο στόχο στην Πολωνία.

Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για εξάπλωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης έξω από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Το περιστατικό αυτό μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.