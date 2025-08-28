Κόσμος

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανία

Παράλληλα τόνισε πως θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στην Άγκυρα / Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout via REUTERS

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τούρκο πρόεδρο να μιλάει για στήριξη στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου, ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.
 
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.
 
Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

