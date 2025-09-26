Κόσμος

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ τους καταστροφικούς πυραύλους Tomahawk, σύμφωνα με την Telegraph

Ο Τζο Μπάιντεν, είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα του Ουκρανού προέδρου για την προμήθεια του αμερικανικού βλήματος cruise
Πύραυλος τύπου Tomahawk
Πύραυλος τύπου Tomahawk / Φωτογραφία U.S Navy

Κατά την διάρκεια της χθεσινής (25.09.2025) συνέντευξης που παραχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο «Axios Show» αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ένα όπλο που θα ανάγκαζε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε σημερινό (26.09.2025) δημοσίευμά της, η Telegraph υποστηρίζει πως αυτό που ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ ήταν να του δώσει πυραύλους τύπου Tomahawk.

Το αίτημα του Ουκρανού προέδρου στον Αμερικανό ομόλογό του τέθηκε στο πλαίσιο συνάντησης των δύο ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης της Telegraph.

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ έδειξε θετική διάθεση απέναντι στο αίτημά του, χωρίς πάντως να αποκαλύψει αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα για τους καταστροφικούς αμερικανικούς πυραύλους.

Ο πύραυλος cruise Tomahawk έχει βεληνεκές έως και 1.500 μίλια και πολεμική κεφαλή 450 κιλών, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ισχυρός σε σχέση με όπλα αντίστοιχου βεληνεκούς που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στο Κίεβο από δυτικούς συμμάχους.

Ο Τζο Μπάιντεν, είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα για παρόμοιο όπλο, που είχε υποβληθεί ως μέρος ενός «Σχεδίου Νίκης» 10 σημείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι προς το τέλος της θητείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο σημεία όπως το Κρεμλίνο και δήλωσε ότι το Κίεβο έχει τη σιωπηρή υποστήριξη του Τραμπ για μεγάλου βεληνεκούς χτυπήματα εντός της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η Μόσχα πραγματοποιεί αντίστοιχες επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δηλώσεις Ζελένσκι περί πιθανού πλήγματος κατά της ρωσικής ηγεσίας.

Πηγή: OnAlert.gr

