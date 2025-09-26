Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ τους καταστροφικούς πυραύλους Tomahawk, σύμφωνα με την Telegraph

Κατά την διάρκεια της χθεσινής (25.09.2025) συνέντευξης που παραχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο «Axios Show» αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ένα όπλο που θα ανάγκαζε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε σημερινό (26.09.2025) δημοσίευμά της, η Telegraph υποστηρίζει πως αυτό που ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ ήταν να του δώσει πυραύλους τύπου Tomahawk.

Το αίτημα του Ουκρανού προέδρου στον Αμερικανό ομόλογό του τέθηκε στο πλαίσιο συνάντησης των δύο ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης της Telegraph.

Journalist: What exactly do you need from Trump to be able to win on the battlefield?



Zelensky: I told him about one thing we need. He said he would work on it.



Journalist: Was it a weapons system?



Zelensky: Yes. We need it, but that doesn’t mean we will use it. This… pic.twitter.com/tbWtwM9Dmx — Visioner (@visionergeo) September 26, 2025

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ έδειξε θετική διάθεση απέναντι στο αίτημά του, χωρίς πάντως να αποκαλύψει αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα για τους καταστροφικούς αμερικανικούς πυραύλους.

Ο πύραυλος cruise Tomahawk έχει βεληνεκές έως και 1.500 μίλια και πολεμική κεφαλή 450 κιλών, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ισχυρός σε σχέση με όπλα αντίστοιχου βεληνεκούς που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στο Κίεβο από δυτικούς συμμάχους.

Ο Τζο Μπάιντεν, είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα για παρόμοιο όπλο, που είχε υποβληθεί ως μέρος ενός «Σχεδίου Νίκης» 10 σημείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι προς το τέλος της θητείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο σημεία όπως το Κρεμλίνο και δήλωσε ότι το Κίεβο έχει τη σιωπηρή υποστήριξη του Τραμπ για μεγάλου βεληνεκούς χτυπήματα εντός της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η Μόσχα πραγματοποιεί αντίστοιχες επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δηλώσεις Ζελένσκι περί πιθανού πλήγματος κατά της ρωσικής ηγεσίας.

Πηγή: OnAlert.gr