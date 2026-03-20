Οι 90 αναρτήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Πώς χτίζει το αφήγημά του στο Truth Social

Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί την αγαπημένη του πλατφόρμα – το Truth Social – για να πιέσει συμμάχους, να επιπλήξει αντιπάλους, να καθησυχάσει τις χώρες του Κόλπου και να ασκήσει τη δική του, ιδιότυπη μορφή διαδικτυακής διπλωματίας. Ποτέ άλλοτε ένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε εκφράσει τόσο δημόσια τις σκέψεις του για τον σχεδιασμό ενός πολέμου, μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο τις αποφάσεις και τις εκτιμήσεις του.

Στις 7 Μαρτίου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν είχε «ήδη κερδηθεί», την ώρα που οι ΗΠΑ ενέτειναν τους βομβαρδισμούς. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν καταστρέψει «το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν», ενώ η Τεχεράνη συνέχιζε τις αντεπιθέσεις. Αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως τους είχε καλέσει να συνδράμουν στη στρατιωτική επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξηγεί σε αναλυτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal, από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει μετατρέψει την πλατφόρμα του σε βασικό κανάλι επικοινωνίας για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει κάνει σχεδόν 90 αναρτήσεις στο Truth Social σχετικά με το Ιράν, το Ισραήλ και άλλα ζητήματα που συνδέονται με τη σύγκρουση, μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.Το περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο, αναδημοσιεύσεις σχολίων άλλων χρηστών και δικές του τοποθετήσεις, ορισμένες εκ των οποίων ξεπερνούν τις 200 λέξεις.

Σύμφωνα με ανάλυση της The Wall Street Journal, το θέμα του πολέμου καταλαμβάνει περίπου το ¼ της δραστηριότητάς του στην πλατφόρμα από την έναρξη της σύγκρουσης. Περισσότερες από δώδεκα σχετικές αναρτήσεις δημοσιεύθηκαν μεταξύ 10 το βράδυ και 5 τα ξημερώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατηγική Τραμπ

Το περιεχόμενο είναι εξίσου αποκαλυπτικό, σημειώνει το δημοσίευμα. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με σκληρή γλώσσα, απειλώντας ακόμη και με «μαζική καταστροφή» ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρεί να καθησυχάσει συμμάχους στον Κόλπο. Σε άλλες περιπτώσεις, στρέφεται κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς το «μονόδρομο», ή επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη του πολέμου.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός προέδρου που δεν απλώς σχολιάζει τις εξελίξεις, αλλά τις «προαναγγέλλει» και τις ερμηνεύει δημόσια, συχνά πριν υπάρξει επίσημη γραμμή

Αυτή η άμεση και χωρίς φίλτρα επικοινωνία αποτελεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, στρατηγική επιλογή. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι προσφέρει στους πολίτες μια «αυθεντική» εικόνα της σκέψης του προέδρου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο γραφείο της εκπροσώπου Τύπου έχει τοποθετηθεί οθόνη που προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις του.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Αναλυτές επισημαίνουν την αντίφαση ανάμεσα στη σοβαρότητα ενός πολέμου και την αμεσότητα – ή και την αστάθεια – των social media. Όπως σημειώνουν, η δημόσια έκθεση σκέψεων και προθέσεων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να δημιουργεί σύγχυση τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους.

Ανήσυχοι οι σύμμαχοι

Την ίδια ώρα, ακόμη και πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ, μέσα στο MAGA στρατόπεδο, εμφανίζονται ανήσυχοι. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομία και να έχει πολιτικό κόστος ενόψει εκλογών, την ώρα που οι τιμές ενέργειας ανεβαίνουν και η αβεβαιότητα εντείνεται.

Παρά τον καταιγισμό αναρτήσεων, ο Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει σαφή οδικό χάρτη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος. Ο ίδιος εξακολουθεί να μιλά για μια «βραχυπρόθεσμη επιχείρηση», αν και οι εξελίξεις τον διαψεύδουν.