Η σειρά The Simpsons για ακόμη μία φορά προέβλεψε το μέλλον. Η αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων «μάντεψε» ότι ο ιδρυτής του ομίλου Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον θα έφτανε στο διάστημα, επτά χρόνια προτού κάνει το ιστορικής σημασίας ταξίδι του.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε από το Νέο Μεξικό για την πτήση του στο διάστημα, με πέντε μέλη πλήρωμα στις 11 Ιουλίου.

Ήταν η πρώτη πτήση με επιβάτες για την εταιρεία διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic.

Μετά το ταξίδι του, στιγμιότυπο από το επεισόδιο της σειράς The Simpsons του 2014 έγινε viral στα social media, καθώς εμφανίζει τον Μπράνσον στο διάστημα. Το επεισόδιο, με τίτλο «The War Of Art», περιελάμβανε τον animated χαρακτήρα του Μπράνσον να θαυμάζει ένα έργο τέχνης, ενώ βρίσκεται στο διαστημικό σκάφος του.

The #Simpsons correctly predicts ANOTHER major event with 2014 episode showing Richard Branson's #VirginGalactic space flight pic.twitter.com/dZcpKXCrN4