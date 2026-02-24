Οι Αμερικανοί θέλουν νεότερους πολιτικούς: 6 στους 10 θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία

Κατακεραυνώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Αμερικανοί, καθώς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση (Reuters/Ipsos) 6 στους 10 θεωρούν ότι έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία.

Αυτός ο χαρακτηρισμός για τον Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την δημοσκόπηση προκύπτει από το 89% των Δημοκρατικών, το 30% των Ρεπουμπλικανών και το 64% των ανεξάρτητων που ρωτήθηκαν. Συνολικά, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία».

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ έχει λίγο μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες, όπου κυμαίνεται ανάμεσα στο 40% και το 38%. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, το 40% εγκρίνει τις «επιδόσεις» του ως προέδρου (από 38% τον περασμένο μήνα). Η θητεία του άρχισε, πάντως με ποσοστό αποδοχής 47% με την υποχώρηση πλέον να είναι μεγάλη.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είναι πολύ γερασμένη.

Το 79% συμφωνούν με την δήλωση «οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Περιφέρεια της Ουάσινγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν τους περισσότερους Αμερικανούς». Η μέση ηλικία στην Γερουσία είναι τα 64 χρόνια και στην Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 χρόνια.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, οι Δημοκρατικοί είναι ελαφρώς περισσότεροι με αίτημα νεότερους πολιτικούς. Το 58% ανάμεσά τους κρίνει ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, 75 ετών, είναι πολύ ηλικιωμένος για το αξίωμα.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025 στην ηλικία των 78 ετών και είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος κατά την ημέρα της ορκωμοσίας. Έκτοτε έχει επιδοθεί σε πάρα πολλές νέες πολιτικές προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς επί των εισαγωγών από δεκάδες χώρες, σε μία πολύμηνη κούρσα που χαρακτηρίστηκε από εκρήξεις οργής και παλινωδίες, εξαπέλυσε μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε όλη την χώρα σε μία εκστρατεία κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Τραμπ πολλαπλασίασε τις δημόσιες εκρήξεις θυμού με αποκορύφωμα τις υβριστικές του δηλώσεις κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την «γελοία, ηλίθια» απόφασή του να κρίνει παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει.

Μόνο το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα περιέγραφαν τον Τραμπ «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» από 54% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Σεπτέμβριο 2023.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε ποσοστό 81% εξακολουθούν, ωστόσο, να θεωρούν τον Τραμπ έξυπνο. Μεταξύ των Δημοκρατικών το ποσοστό αυτών που θεωρούν τον Τραμπ ικανό να επιλύει προβλήματα έπεσε στο 19% από 29% τον Σεπτέμβριο του 2023. Μεταξύ των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ένα από τα δύο κόμματα, το 36% θεωρούν ότι ο Τραμπ διατηρεί πνευματική οξύτητα, έναντι 53% το 2023.