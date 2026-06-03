Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ «απάντησαν» με βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο

Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να βάζουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήττει τους στόχους του. Ως αντίποινα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς το Ιράν αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κεσμ, όπως ανακοίνωσε η «Κεντρική Διοίκηση», CENTCOM.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως 2 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από εδάφη του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν στον αέρα ενώ 3 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από την αντιαεροπορική άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν 3 drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή.

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Σύμφωνα με τα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ, και πάλι η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πως έπληξε άδειο δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι στον Αραβικό Κόλπο.

Δείτε το βίντεο:

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Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πύραυλο το μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντάς το να φτάσει στο Ιράν.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM.

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.



TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία για ειρήνη, τα νέα πλήγματα έρχονται να ταράξουν περισσότερο την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.