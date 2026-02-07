Οι απολύσεις στη Washington Post και το τέλος μιας εποχής: «Άδειασαν γραφεία, έμειναν μνήμες»

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στην αίθουσα σύνταξης της Washington Post. Δημοσιογράφοι με δεκαετίες εμπειρίας, ρεπόρτερ που γνώριζαν κάθε γειτονιά της Ουάσινγκτον και εργαζόμενοι σε κομβικά τμήματα βρέθηκαν ξαφνικά εκτός. Οι απολύσεις – από τις μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της εφημερίδας – δεν ήταν απλώς μια εταιρική απόφαση, αλλά μια στιγμή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά δημοσιογράφων.
Το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026), περισσότεροι από 300 δημοσιογράφοι της εφημερίδας μπήκαν σε ένα call με τον διευθυντή σύνταξης της Washington Post, Ματ Μάρεϊ και τον διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, Γουέιν Κόνελ, οι οποίοι τους ενημέρωναν να μείνουν σπίτι εκείνη τη μέρα. Όπως και κάθε επόμενη. Η Washington Post ξεκινά απολύσεις λόγω οικονομικών πιέσεων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα αισθητό στο Metro desk, την καρδιά της τοπικής ενημέρωσης για την Ουάσινγκτον, το Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια. Εκεί όπου οι δημοσιογράφοι γνώριζαν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τους ανθρώπους, τις διαδρομές, τις μικρές ιστορίες που συγκροτούν μια πόλη.
Πολλοί αποχώρησαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω γραφεία γεμάτα σημειώσεις, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα – ίχνη μιας ζωής αφιερωμένης στη δημοσιογραφία.
«Ήταν μια σκληρή μέρα. Άδειασαν θέσεις, χάθηκαν συνάδελφοι», έγραψε εργαζόμενος σε ανάρτησή του, αποτυπώνοντας το κλίμα σοκ. Άλλοι μίλησαν για κάτι βαθύτερο από απώλεια θέσεων εργασίας: «Χάνουμε ρεπόρτερ που γνωρίζουν αυτή την πόλη καλύτερα από τον καθένα».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση, με τη διοίκηση να προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της σε ένα ολοένα πιο δύσκολο περιβάλλον για τα media.
Για πολλούς εργαζομένους, όμως, το ζήτημα δεν είναι οικονομικό. «Δεν πρόκειται για αναδιοργάνωση. Είναι αποδόμηση της τοπικής δημοσιογραφίας», σχολίασε δημοσιογράφος, εκφράζοντας τον φόβο ότι η πόλη θα χάσει τη βαθιά, καθημερινή κάλυψη που παρείχε η Post επί δεκαετίες.
Πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις βρίσκονται προσωπικές ιστορίες: καριέρες που διακόπηκαν απότομα και μία αίθουσα σύνταξης που προσπαθεί να ξαναβρεί την ταυτότητά της.