Διεθνή

Η Washington Post ξεκινά απολύσεις λόγω οικονομικών πιέσεων

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια
The Washington Post Headquarters
REUTERS / Annabelle Gordon

Η εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, σύμφωνα με σημερινό (4.2.2026) δημοσίευμα των New York Times, καθώς η έγκριτη αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τονίζουν πηγές από άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από τις απολύσεις. Η Washington Post μείωσε την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών ζημιών.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Washington Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
266
131
125
119
101
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Αμφίβολος ο στόχος της ΕΕ για επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών έως το 2030
«Φαντάζει εκτός πραγματικότητας» η φιλοδοξία της ΕΕ να εξασφαλίσει μέχρι το 2030 τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών για την ενεργειακή της μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
Newsit logo
Newsit logo