Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι δείχνουν αινιγματικές για τη λήξη της σύρραξης στην Ουκρανία

«Επιδιώκοντας την ειρήνη», η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Χ για τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που απαθανάτισε την συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι της 18ης Αυγούστου, σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα social media τη συνάντηση των δύο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Με τη γλώσσα του σώματος να μαρτυρά ένα καλό κλίμα μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι η φωτογραφία μάλλον θέλει να προϊδεάσει για μία θετική έκβαση στις πολύωρες συνομιλίες, παρουσία και των Ευρωπαίων ηγετών.

«Επιδιώκοντας την ειρήνη», η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Χ (πρώην Twitter) για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι:

 

Σε μία άλλη ασπρόμαυρη φωτογραφία, Τραμπ και Ζελένσκι διακρίνονται μπροστά στον χάρτη της Ουκρανίας, με τα εδάφη που έχουν προς το παρόν υπό τον έλεγχό της η Ρωσία.

 

«Σε ευχαριστώ, σκέφτομαι πώς να τον πάρω», σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τις δηλώσεις με όλους τους ηγέτες.

«Θα σας βρω έναν», του απάντησε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

