Οι διαφημίσεις του Super Bowl που έκλεψαν την παράσταση στο ημίχρονο

Το Super Bowl δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, είναι και η μεγαλύτερη «σκηνή» διαφήμισης στον κόσμο. Και φέτος, τα διαφημιστικά σποτ που προβλήθηκαν στο ημίχρονο κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, να γίνουν viral και να συζητηθούν όσο – ή και περισσότερο – από το ίδιο το παιχνίδι.

Ανάμεσα στις διαφημίσεις του Super Bowl που ξεχώρισαν στο ημίχρονο ήταν αυτό με την Κένταλ Τζένερ, η οποία αυτοσαρκάστηκε αστειευόμενη ότι οι μπασκετμπολίστες έχουν… κακή τύχη όταν βγαίνουν μαζί της και κάνει στροφή στους… ποδοσφαιριστές προκαλώντας κύμα σχολίων στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Kendall Jenner makes a joke about basketball players having bad luck when they date her in her Super Bowl commercial. pic.twitter.com/Oop1URIBiE — FearBuck (@FearedBuck) February 9, 2026

Την ίδια στιγμή, μια διαφήμιση των Nerds με τον Άντι Κοέν έγινε θέμα συζήτησης για διαφορετικό λόγο, καθώς πολλοί τηλεθεατές σχολίασαν στο διαδίκτυο ότι η εμφάνισή του στο σποτ θύμιζε τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, με τις αντιδράσεις να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Super Bowl just aired a Nerds candy commercial featuring Andy Cohen, and viewers are flooding social media saying he looks like Jeffrey Epstein in the ad. pic.twitter.com/ycLaWdcavF — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 9, 2026

Η Dunkin’ Donuts επέλεξε μια πιο νοσταλγική προσέγγιση, παρουσιάζοντας ένα διαφημιστικό εμπνευσμένο από το «Good Will Hunting», με ένα εντυπωσιακό καστ: Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Άνιστον, Τεντ Ντάνσον, Ματ Λε Μπλανκ, Τομ Μπρέιντι και άλλοι σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σποτς της βραδιάς.

Ben Affleck, Jennifer Aniston, Ted Danson, Matt LeBlanc, Tom Brady and more star in ‘Good Will Hunting’ themed #SuperBowl commercial for Dunkin’.



pic.twitter.com/5QRlVKrW1Y — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η διαφήμιση της Pokémon, η οποία κυκλοφόρησε με αφορμή τα 30 χρόνια του franchise, επενδύοντας στη δύναμη της νοσταλγίας και στη συναισθηματική σύνδεση με γενιές θεατών με τη μαγική φωνή της Lady Gaga.

Pokemon has released a #SuperBowl commercial for the franchise’s 30th anniversary pic.twitter.com/s9oM0pJ9o5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

Ωστόσο, από τις πιο δυνατές στιγμές του διαφημιστικού διαλείμματος ήταν εκείνη με ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: επιζήσασες της υπόθεσης Επστάιν παρουσίασαν ένα σποτ, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να «προχωρήσουν» ούτε να ξεχάσουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο sex trafficking στον κόσμο, ζητώντας δικαίωση και στήριξη.

BREAKING: The Epstein survivors are releasing this ad on this Super Bowl Sunday to send the message that they will not “move on” from the largest sex trafficking scandal in the world. #standwithsurvivors pic.twitter.com/JehYZa1hGw — Jim Acosta (@Acosta) February 8, 2026

Από χιούμορ και ποπ κουλτούρα μέχρι κοινωνική ευαισθητοποίηση, το φετινό Super Bowl απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι διαφημίσεις του ημιχρόνου μπορούν να γίνουν εξίσου ισχυρές – ή ακόμα και περισσότερο – με το ίδιο το παιχνίδι – άλλωστε έχουν εξελιχθεί σε ξεχωριστό πολιτιστικό φαινόμενο.