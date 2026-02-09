Κόσμος

Οι διαφημίσεις του Super Bowl που έκλεψαν την παράσταση στο ημίχρονο

Από χιούμορ και νοσταλγία μέχρι δυνατά κοινωνικά μηνύματα, τα φετινά διαφημιστικά σποτς έγιναν viral πριν καν τελειώσει ο αγώνας
Kendall Jenner
Kendall Jenner

Το Super Bowl δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, είναι και η μεγαλύτερη «σκηνή» διαφήμισης στον κόσμο. Και φέτος, τα διαφημιστικά σποτ που προβλήθηκαν στο ημίχρονο κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, να γίνουν viral και να συζητηθούν όσο – ή και περισσότερο – από το ίδιο το παιχνίδι.

Ανάμεσα στις διαφημίσεις του Super Bowl που ξεχώρισαν στο ημίχρονο ήταν αυτό με την Κένταλ Τζένερ, η οποία αυτοσαρκάστηκε αστειευόμενη ότι οι μπασκετμπολίστες έχουν… κακή τύχη όταν βγαίνουν μαζί της και κάνει στροφή στους… ποδοσφαιριστές προκαλώντας κύμα σχολίων στα social media.

Την ίδια στιγμή, μια διαφήμιση των Nerds με τον Άντι Κοέν έγινε θέμα συζήτησης για διαφορετικό λόγο, καθώς πολλοί τηλεθεατές σχολίασαν στο διαδίκτυο ότι η εμφάνισή του στο σποτ θύμιζε τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, με τις αντιδράσεις να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Dunkin’ Donuts επέλεξε μια πιο νοσταλγική προσέγγιση, παρουσιάζοντας ένα διαφημιστικό εμπνευσμένο από το «Good Will Hunting», με ένα εντυπωσιακό καστ: Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Άνιστον, Τεντ Ντάνσον, Ματ Λε Μπλανκ, Τομ Μπρέιντι και άλλοι σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σποτς της βραδιάς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η διαφήμιση της Pokémon, η οποία κυκλοφόρησε με αφορμή τα 30 χρόνια του franchise, επενδύοντας στη δύναμη της νοσταλγίας και στη συναισθηματική σύνδεση με γενιές θεατών με τη μαγική φωνή της Lady Gaga.

Ωστόσο, από τις πιο δυνατές στιγμές του διαφημιστικού διαλείμματος ήταν εκείνη με ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: επιζήσασες της υπόθεσης Επστάιν παρουσίασαν ένα σποτ, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να «προχωρήσουν» ούτε να ξεχάσουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο sex trafficking στον κόσμο, ζητώντας δικαίωση και στήριξη.

Από χιούμορ και ποπ κουλτούρα μέχρι κοινωνική ευαισθητοποίηση, το φετινό Super Bowl απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι διαφημίσεις του ημιχρόνου μπορούν να γίνουν εξίσου ισχυρές – ή ακόμα και περισσότερο –  με το ίδιο το παιχνίδι – άλλωστε έχουν εξελιχθεί σε ξεχωριστό πολιτιστικό φαινόμενο. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
74
72
71
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo