Οι IDF εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ με drones στον νότιο Λίβανο – Δείτε βίντεο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως κατά τις πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν πολλά μέλη της Χεζμπολάχ, ενώ δημοσίευσαν και σχετικά βίντεο.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, η 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών εντόπισε αρκετούς ένοπλους της Χεζμπολάχ να εισέρχονται σε κτίριο στη νότια Λίβανο, και λίγο αργότερα, drone της Ισραηλινής Αεροπορίας τους χτύπησε και τους εξουδετέρωσε.

Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβατί εντόπισαν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά και να εκτοξεύσουν όλμους κατά των δυνάμεων του Ισραήλ.

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 מבצעים פעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.



במהלך פעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים נכנסים למבנה במרחב.

הכוחות הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים… pic.twitter.com/rtKTaiqL7D — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και «εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», όπως αναφέρεται, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στρατιωτών.

Οι στρατιώτες της Γκιβατί ανακάλυψαν επίσης κρυμμένο οπλοστάσιο, περιλαμβανομένων δεκάδων αντιαρματικών πυραύλων, χειροβομβίδων και άλλων εκρηκτικών.