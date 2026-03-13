Oι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να εξουδετερώσουν την ισχύ του Ιράν – Νέο βίντεο με πλήγματα από την CENTCOM

Οι ΗΠΑ, πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν για 14η ημέρα μαζί με το Ισραήλ με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να έχει χτυπήσει κόκκινο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έδωσε στο φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Παρασκευής 13.03.2026, ένα νέο βίντεο στο οποίο δείχνουν πλήγματα κατά του Ιράν ενώ τονίζουν ότι λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να εξουδετερώσουν τη δύναμη ισχύος της Τεχεράνης.

«Το ιρανικό καθεστώς αποτελεί εδώ και χρόνια τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες προβολής ισχύος του Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) που συνοδεύει με ένα βίντεο με επιχειρήσεις.

The Iranian regime has been the number one threat to peace and stability in the Middle East for years. U.S. forces continue to take decisive steps to neutralize Iran’s power projection capabilities. pic.twitter.com/JOT7rRGH7L — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Ο Χέγκσεθ υποστηρίζει ότι το Ιράν δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάζει νέους βαλλιστικούς πυραύλους

Το Ιράν έχει χάσει την ικανότητα να ανασυγκροτήσει τον καταστραμμένο στρατιωτικό του εξοπλισμό, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Πολύ σύντομα», λέει, «όλες οι αμυντικές εταιρείες του Ιράν θα έχουν καταστραφεί», υποδηλώνοντας ότι εκεί θα επικεντρωθούν οι αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.

Κάθε εταιρεία που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν «έχει ηττηθεί, έχει καταστραφεί», λέει.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ

Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Χορμούζ, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας. Πίτ Χέγκσεθ. Η δήλωαση αυτή έρχεται παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ιράν έχει ποντίσει περί τις δέκα νάρκες στην θαλάσσια ζώνη.

«Τους έχουμε ακούσει να μιλούν γι’ αυτό, όπως ακριβώς κι’ εσείς που το έχετε μεταδώσει με απερισκεψία και υπερβολή…αλλά δεν έχουμε σαφή στοιχεία επ’ αυτού», είπε.

Hegseth on the Strait of Hormuz:



The only thing prohibiting transit in the straits right now is Iran shooting at shipping.



— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

«Πιθανότατα παραμορφωμένος ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ», λέει ο Πιτ Χέγκσεθ

Ακόμη ο υπουργός Άμυνας, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ και τόνισε ότι ο νεοεκλεγείς ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος, αμφισβητώντας την ικανότητά του να ηγηθεί.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέο υποτιθέμενος όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος. Έκανε μια ανακοίνωση χθες. Μια αδύναμη ανακοίνωση, στην πραγματικότητα, αλλά δεν υπήρχε φωνή και υπήρχε βίντεο. Ηταν μία γραπτή ανακοίνωση», είπε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News που υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

«Το Ιράν έχει ένα σωρό κάμερες και ένα σωρό μαγνητόφωνα. Γιατί γραπτή ανακοίνωση; Νομίζω ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του, νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος, κρύβεται και στερείται νομιμοποίησης», είπε.