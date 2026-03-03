Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 1.700 στόχους από το ξέσπασμα του πολέμου εναντίον του Ιράν

Περισσότεροι από 1.700 στόχοι έχουν χτυπηθεί από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ενημέρωση από το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (Centcom) στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.03.2026), ώρα Ελλάδας.

Σε μία ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) από το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ αναφέρθηκε: «Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια συνεχών επιχειρήσεων.

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των άμεσων απειλών που θέτει το ιρανικό καθεστώς».

Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφερόταν ότι η πολεμική επιχείρηση που ονομάστηκε «Operation Epic Fury» περιλαμβάνει τη «μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή εδώ και μία γενιά».